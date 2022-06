PODCAST: Jak dokonale poznat Španělsko. Objevte lokace, kam jezdí i místní

Madrid, Barcelona, Valencie – to jsou města, která Češi bez problému zařadí. „Daleko menší znalosti ale mají o vnitrozemí Španělska, které by si zasloužilo, aby se dostalo do většího povědomí,“ říká Zuzana.

Za prozkoumání podle ní stojí i okolí Madridu. „Doporučila bych město Segovia, kde je nádherný římský akvadukt, nebo městečko Aranjuez, což bylo výletní místo španělských králů,“ radí Zuzana. Podle ní se kromě Toleda nachází v okolí Madridu i spousta vesniček a míst s nádhernými zahradami.

Rozmanité vnitrozemí Španělska zkrátka vybízí ke svobodomyslným cestám v dodávkách, karavanech nebo obytných vozech. Na jaře a na podzim je ideální doba. V létě, kdy je ve Španělsku stále větší horko, stojí za to prozkoumat některé z mnoha přímořských míst.

Na konci devadesátých let prošla Zuzana Churanová s kamarádkami dnes velmi populární Svatojakubskou cestu. Později o ní napsaly knihu. I o tom se dozvíte víc v podcastu Mikrosvěty.