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Podivuhodná jeskyně. Čedičová katedrála inspirovala Mendelssohna i Pink Floyd

Radomír Dohnal
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako kulisy fantasy filmu než skutečné místo. Čedičové sloupy tu vytvořily kamennou katedrálu, v níž mořské vlny znějí jako varhany. Není divu, že učarovala Mendelssohnovi, královně Viktorii i skupině Pink Floyd.
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako... V jedné větě se obvykle nesejde Jules Verne, legendární hudební skupina Pink... Fingalova jeskyně patří k nejpozoruhodnějším přírodním útvarům Skotska. Nachází... S výškou 21 metrů a hloubkou 87 metrů to není jen další jeskyně na mořském... Popsáno současnými slovy: Jako kdyby se vám vjem pobřežní krajiny před očima... Podle starých irských a skotských legend je Fingalova jeskyně druhým koncem... Vnímáno tou mytologickou optikou to celé nevypadá zase tak neuvěřitelně. Obrův... Pokud ale mýtům o obrech úplně nehovíte, možná vám bude lépe znít starokeltské... Fingalova jeskyně bývá často přirovnávána k přírodní katedrále. To proto, že... Fingalova jeskyně byla pro širší svět znovuobjevena až v roce 1772... Ze světa legend pak jeskyni na ostrově Staffa definitivně vyvedl slavný... Říká se, že v tónech té Mendelssohnovy skladby skutečně rozpoznáte zvuky, které...

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