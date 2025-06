Starší ročníky to možná pamatují. Do Polska se jezdilo především za lacinými a „lepšími“ nákupy. Ta doba je naštěstí pryč a do země míří stále více Čechů. Objevují zdejší města, mohutné křižácké hrady, jezera i díla současníků, kteří dokázali proměnit válkou zruinované stavby v unikátní architektonické skvosty.

Pokud k Baltu zavítáte v létě a hodláte se vykoupat, připravte se na příjemné osvěžení. Mořská voda zřídkakdy přesahuje teplotu 16 stupňů.