Pomník záhadně zmizelé lodi i výkladní skříň rižské secese. I takové je Pobaltí

Pobaltské země loni oslavily dvacet let od vstupu do Evropské unie a NATO, který je snad nadobro vymanil z vlivu nechvalně známého souseda. Od 18. století až do roku 1918 byly totiž pod nadvládou carského Ruska a po druhé světové válce pro změnu Sovětského svazu. Sluší se však připomenout, že strategicky výhodné území u Baltského moře bylo předmětem zájmu cizích mocností už dávno předtím, ať už se jednalo o Němce, Švédy, nebo Dány. Dnes už si státy takzvaného Pobaltí každopádně určují svůj osud samy, a jak Litva, tak Lotyšsko a Estonsko se v posledních desetiletích proměnily v sebevědomé evropské země, z nichž každá stojí za samostatnou návštěvu. Pro začátek se podívejme do jejich kouzelných hlavních měst!

Podobně jako v Česku je i v pobaltských zemích sběr hub národní vášní. Lotyšsko dokonce proslulo jako vývozce kulinářsky ceněných lišek.