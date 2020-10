Jak dlouho se „sbírání“ vrcholů věnujete?

Pomyslnou sbírku jsme nedávno dokončili po 44 letech od prvního společného výstupu na Sněžku. Posledním vrcholem byl loni islandský Hvannadalshnjúkur (2 110 m n. m.). Na Islandu jsme sice byli už dřív, ale to se nám výstup nepovedl. Ta hora není úplně jednoduchá. Sice nemá závratnou výšku, ale nahoru i dolů se to musí stihnout za den. Od parkoviště přímo u moře je to velké převýšení.