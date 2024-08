Tam, kde žil Vinnetou. Plitvická jezera jsou skutečným pokladem Chorvatska

Plitvice jsou Plitvice. Marná sláva. Teda nehynoucí sláva to je – pro Karla Maye, Pierra Brice a celou tu německo-francouzsko-jugoslávskou partičku kolem Vinnetoua a Old Shatterhanda. Plitvice jsou prostě „májovky“. Přesně to sem táhne většinu českých turistů.

Mám kamarádku, která se tu zastaví každý rok. Jednoduše musí. Bez Plitvic by – podle ní – nebylo Chorvatsko celé. Takový robot bez srdce. A Plitvice jsou víc než srdce.

Už samotný příjezd od povedené chorvatské dálnice A1, která spojuje Záhřeb se Splitem, je zážitkem. Silnice D42 je tak okresní, tak lokální, tak klikatá a putuje tak jedinečnou přírodou, že se prostě a jednoduše nemůžete netěšit.