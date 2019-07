Anglický plážový sen. I ve Velké Británii si můžete užít parádní léto

Pláž dlouhá skoro dva kilometry. Široká desítky metrů. Jemný zlatý písek. Průhledná voda. Nezaměnitelný zvuk lehkého příboje. A vzduch, který je lepší než jakýkoli inhalátor. Větřík trochu mírní horko.

Ne, nejsme v Karibiku. I stará dobrá Anglie – navzdory své pověsti – umí být žhavě letní. Anglické pláže patří mezi největší překvapení, kterých se mi zde dostalo.

Měla jsem vágní povědomí, že Anglie má pláže, ale ohromilo mě, jak jsou překrásné (mnohé z nich bez zaváhání označíte jako luxusní), kolik jich je a jak široký rozsah aktivit poskytují. Že je tu studené moře? Ne tak docela.

Nekonečná pláž

Pro Angličany je pláž místem, kam se jede po práci na několik hodin: děti se vydovádějí, všichni si zaplavou a zasurfují, udělají si barbecue, pak se jede domů a druhý den to samé zase na jiné pláži. Ani náhodný a nepřipravený turista se nemusí vzdát potěšení z barbecue při povalování na písku, protože všude dostanete jednorázové grily s uhlím.

Takovýto způsob léta je součástí anglického životního stylu a snadno si koupíte všechno, co k tomu potřebujete. Žabkami počínaje a klobásou konče.

Když poprvé uvidíte úsek atraktivních pláží v Severním Devonu mezi Barricane Beach ve Woolacombe a Saunton Sands, nebude se vám chtít věřit, že jste opravdu v Anglii. Zrovna tady se vyplatí si těch zhruba patnáct kilometrů projít a prožít si termín „nekonečná pláž“ na vlastní nohy. Lidé se tu rozprostřou i ve vrcholném období prázdnin.

Jen při pohledu na parkoviště si uvědomíte, kolik jich tu musí být. Tady začíná surfařský ráj, který se táhne desítky kilometrů. Surfovat se chodí i ráno před prací, v šest už vidíte postavy s prkny pod paží chvátat do moře. Atlantik dodává použitelné vlnky, i když je klidný.

Snad na každé pláži, kde mořské proudy dovolují surfování, je půjčovna prken a neoprenového oblečení, stálá nebo pojízdná, a na všech větších plážích si koupíte lekci surfování. Počítejte od 30 liber (850 Kč) nahoru – podle místa, typu a délky lekcí.

Saunton Sands Saunton Sands používá ministerstvo obrany dodnes k procvičování plážového startu a přistání nákladních letadel Hercules.

Zejména do Croyde mezi Woolacombe a Saunton Sands se stahují mladí surfaři, několik místních kempů připomíná surfařskou vesnici. Woolacombe Beach, která je pravidelně řazena k nejlepším plážím Evropy, a Saunton Sands jsou navíc pláže s ohromnou historií: za 2. světové války tady Američané a Britové nacvičovali vylodění v Normandii. Saunton Sands používá ministerstvo obrany dodnes k procvičování plážového startu a přistání nákladních letadel typu Hercules.



Cornwallská romantika

Když se budete pár dnů pohybovat podél pobřeží, rychle nabudete dojmu, že každý tady má prkno a každý je surfař. Věk nehraje roli. Když přijde řeč na surfování, je vysoce pravděpodobné, že cizinci bude řečeno, že nesmí minout pláž Fistral v Newquay, něco jako Mekku surfařů.

Ale není nutné být surfař, aby si člověk pláž užil. Stačí být povaleč či brouzdač. To je na anglických plážích skvělé: můžete ledacos a nemusíte nic, přesto zažijete skvělý den. Vyhovují rodinám s dětmi, akčním mladým i lenivějším starším, prostě všem.

Fistral Beach, Newquay Woolacombe Beach

Za Newquay dál na západ pokračuje cornwallské spektakulární pobřeží dalšími plážemi a hostina pro mě vrcholí naprosto neuvěřitelnou Perran Sands: když jsem ji viděla poprvé, nevěřila jsem, že je něco takového v Anglii vůbec možné.

Tříkilometrová písečná pláž, jejíž šířka kolísá podle přílivu a odlivu od několika desítek metrů po snad dvě stě metrů, ne-li víc. Z jedné strany duny, uprostřed kryje pláži záda městečko Perranporth a z druhé strany dramatické útesy, bouřící příboj a zajímavá těžařská krajina. Na obou koncích můžete sedět vysoko nad pláží, shlížet dolů, pozorovat, co se děje, a kochat se malebností obrazu.



Voda je v krásný letní sluneční den blankytně modrá, vlny jsou dlouhé, s bělostnými hřebeny, které mi evokují šampaňské. Napadlo mě to hned, když jsem tu byla poprvé, a od té doby sem jezdím vybavená číší – pravda, je umělohmotná, ale je to číše – a dvoudeckovou lahvinkou bublinek. Je to jedinečný okamžik: popíjíte, povalujete se, rozhlížíte se kolem a jediné, co můžete říct, je „děkuji“.

Když se budete posouvat po cornwallském pobřeží dál na západ a pak se po jižním pobřeží stočíte na východ, můžete „skákat“ z jedné pláže na druhou. Je před vámi ještě 340 km pobřeží s plážemi, které berou dech a uspokojí nejrůznější nároky na vizuální i skutečnou hostinu s vynikajícím jídlem.

Specifická je pláž mezi subtropickým městem Penzance a vesnicí Marazion. Po hladině se skoro vždycky prohánějí kitesurfeři na pozadí impozantní hory sv. Michala s hradem. Vypadá jako dvojče slavného francouzského jmenovce. Není divu, původní klášter na obou místech postavili benediktini.

Anglická riviéra

Může za to Bonaparte: za napoleonských válek anglická smetánka nemohla na kontinent, a tak objevila město Torquay a jeho okolí, kde zima je mírná, léto teplé, pláže písčité a palmy na pobřeží připomínají nedostupné Středozemí. Riviéru. A tak viktoriánští bohatí stvořili Anglickou riviéru, 35 km dlouhý pás pobřeží v jižním Devonu, který si i dnes uchovává jistou noblesnost.

Slavné viktoriánské molo v Paigntonu Woolacombe Beach

Pláž v Torquay, rodišti Agathy Christie, s níž je tu spojeno mnoho míst, vůbec není špatná, ale mnohem lepší je ve vedlejším Paigntonu, kde je navíc na viktoriánském molu vyhlášená restaurace fish & chips. Příjemnou procházkou dojdete na Goodrington Sands s vodním parkem či následující fotogenickou Broadsands Beach s barevnými plážovými chatkami a jezírkem, po němž se lze plavit v labutích.



A odtud se vydat pěšky po pobřeží do rybářského Brixhamu přes několik dalších pláží v četně té, kterou milovala Agatha Christie. Než nevyhnutelně skončíte v další chippy neboli fish & chips, prohlédněte si repliku lodi Golden Hind, na níž sir Francis Drake jako první Angličan obeplul zeměkouli.

Neopren? Nebo ne?

Anglickou riviéru si lehce protáhnete na obě strany, přičemž na východ je blízko báječné univerzitní město Exeter a kousek dál už začíná slavné Jurské pobřeží s kilometry dalších skvostných pláží – v podstatě stovky kilometrů podél Lamanšského průlivu, za nimiž následují další stovky kilometrů pobřeží Severního moře až po Skotsko.

A všude nádherné pláže. Pravda, v severovýchodní Anglii už Severní moře moc na koupání není, ale procházky tady jsou skvělé.

Jak je to s teplotou moře v Anglii? Jistě, voda je chladnější, než jsme zvyklí ze Středomoří a chvíli může trvat, než se ponoříte. Ale pak je ve vodě navýsost příjemně a aspoň mně – a to jsem velký zmrzlík – se nechce ven ani po půlhodině. V létě má moře osmnáct devatenáct stupňů a cítíte se v něm jako v lázni. Ale vždycky si můžete půjčit neopren.