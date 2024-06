OBRAZEM: Úchvatné chorvatské pláže, které dají vaší dovolené jiný rozměr

Co by snad Chorvatsko ztrácelo délkou pobřeží pevniny, to dohání pobřežím svých více než 1 200 ostrovů. S těmi počty se pojí i nebývalá pestrost nabídky zdejších pláží. Chcete písek, oblázky, kameny? Přírodní, anebo upravené břehy? Mají tu všechno. A všude tu servírují naprosto pohodovou dovolenou.