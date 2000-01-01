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Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech tudy prošlo až 320 tisíc lidí denně. V jeden moment si tu hovělo dokonce padesát tisíc lidí.
Autor: Getty Images
Kde bylo příjemné koupání, prohřátá voda a jemný písek? Anebo naopak: kde bylo přeplněno hrubiány a na pláži tolik nepořádku, že připomínala městskou skládku? Pátráme ve vzpomínkách, porovnáváme. To abychom se mohli těšit, kam třeba za rok pojedeme znovu.
Autor: Gigel.atat
Některé pláže jsou lepší, jiné přímo famózní. Kterou si vybrat? Jisté je však už předem, že na čínskou pláž Ta-mej-ša (Dameisha) bychom se asi dobrovolně vydat nechtěli. Nejspíš ani v případě, že by nám za to někdo platil. Slova o přeplněnosti a davech lidí tu totiž dostávají docela jiný význam.
Autor: Getty Images
Se stavbou plážového parku, jak tomu v Číně říkají, zde začali spolu s likvidací škod po tajfunu Mangkhut. Ten na Šen-čen (Shenzen) udeřil v roce 2018. Původně se počítalo s kapacitou okolo třiceti tisíc lidí denně, i když bylo z minulých zkušeností zřejmé, že to asi stačit nebude.
Autor: Profimedia.cz
Už před tajfunem se tu umělo v jediném horkém dni sejít i sto tisíc lidí. Pláž Ta-mej-ša má přitom na délku jen asi 1,4 kilometru a kdybychom započítali současnou rozlohu plážového parku včetně doprovodných atrakcí, dobereme se rozlohy asi 200 700 metrů čtverečních.
Autor: Profimedia.cz
Když lidé vyrazí na pláž, nechtějí sedět někde u parkoviště nebo houpaček dětského hřiště. Chtějí být přímo u vody. A právě na té úzké linii pobřeží se na Ta-mej-ša „koncentruje“ většina návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Ale proč právě tady, na této konkrétní pláži? Odpověď je vlastně jednoduchá: je to nejbližší bezplatná mořská pláž obrovské metropole. Přidejte písek, teplé Jihočínské moře, příslib osvěžujícího koupání, výhled na hory, atrakce. A skutečnost, že vás až na místo doveze linka 8 metropolitního metra.
Autor: Profimedia.cz
Ta-mej-ša se tak brzy stala příkladem fenoménu, který sami Číňané nazývají „xià jiǎozi“ (sia ťiao-c’). Přeložit se to dá jako „házení knedlíčků do hrnce“. Z výšky totiž vypadají hlavy koupajících skutečně jako knedlíčky namačkané ve vroucí vodě. Je to poetičtější než naše „hlava na hlavě“. Ale tady je to doslovné.
Autor: Profimedia.cz
Denní návštěvnost není totéž, co počet lidí namačkaných vedle sebe v jeden určitý moment. Nicméně i skutečnost, že se tu v jednu chvíli sešlo nějakých padesát tisíc lidí (z celkové denní návštěvnosti 320 tisíc), je opravdu rekordní. A extrémní.
Autor: Getty Images
Fotografie Ta-mej-ša ve vrcholné sezoně pak připomínají spíše koncertní publikum ve vyprodané aréně. Tady však polovina „účastníků“ stojí po pás ve vodě. Přeplněnost tu není výjimečná, ale samozřejmá. Během velkých čínských svátků nebo dnů volna je dav předvídatelnou součástí zážitku.
Autor: Profimedia.cz
A spousta lidí znamená i spoustu odpadků. Od prasklých lehátek a děravých plážových míčů až po polámané slunečníky, láhve na pití, poztrácené ploutve a zapomenuté žabky. V roce 2013 odtud po jediném dni uklízeli 20 tun odpadků. Letos to prý bylo kolem padesáti tun denně.
Autor: Profimedia.cz
Aby se snad strana a vláda nedočkala kritiky za to, že tvrdě pracujícím obyvatelům Šen-čenu nedostatečně zajišťuje prostor k relaxaci, o davech na pláži Ta-Mej-ša se v Číně spíše mlčí. Takto je prezentována místním. Ovšem videa, která se odtud dostala do světa, se rychle stala virálními.
Autor: Nkon21
Evropa se též může pochlubit hezkou řádkou pláží, které jsou považovány za nadměrně přelidněné. Ale ani Caló des Moro na Mallorce, kde se za jediný den vystřídá kolem 4 tisíc lidí, se nedá považovat za tak přeplněnou jako Ta-mej-ša.
Autor: Profimedia.cz
I na té nejnacpanější evropské pláži je většinou stokrát méně lidí, než kolik se jich v létě sejde na Ta-mej-ša. Pokud bychom to převedli na české poměry, je to, jako kdyby si všichni obyvatelé Ostravy smluvili dostaveníčko s veškerým obyvatelstvem Přerova a v průběhu jediného dne se vystřídali na jedné pláži s rozlohou třiceti fotbalových hřišť.
Autor: Profimedia.cz