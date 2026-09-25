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Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti

Radomír Dohnal
Fotočlánek   8:30
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým... Kde bylo příjemné koupání, prohřátá voda a jemný písek? Anebo naopak: kde bylo... Některé pláže jsou lepší, jiné přímo famózní. Kterou si vybrat? Jisté je však... Se stavbou plážového parku, jak tomu v Číně říkají, zde začali spolu s... Už před tajfunem se tu umělo v jediném horkém dni sejít i sto tisíc lidí. Pláž... Když lidé vyrazí na pláž, nechtějí sedět někde u parkoviště nebo houpaček... Ale proč právě tady, na této konkrétní pláži? Odpověď je vlastně jednoduchá: je... Ta-mej-ša se tak brzy stala příkladem fenoménu, který sami Číňané nazývají... Denní návštěvnost není totéž, co počet lidí namačkaných vedle sebe v jeden... Fotografie Ta-mej-ša ve vrcholné sezoně pak připomínají spíše koncertní... A spousta lidí znamená i spoustu odpadků. Od prasklých lehátek a děravých... Aby se snad strana a vláda nedočkala kritiky za to, že tvrdě pracujícím...
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech tudy prošlo až 320 tisíc lidí denně. V jeden moment si tu hovělo dokonce padesát tisíc lidí.

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