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Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech...
KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?
Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...
O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete
Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....
Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou
Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí...
Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
Na první pohled je to jen další krásná túra norskou krajinou. Mezi březovými lesy, jezírky a tundrou se ovšem objevují kamery zavěšené ve stromech, vojenské strážní věže a výrazné žlutočervené...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech...
Český výletník: Na jelení safari do Lán, kde měl Zeman výhled i s „toitoikou“
Celý život jsem se díval na mapu Rakovnicka a říkal si, že do prezidentské Lánské obory se samozřejmě nikdy nepodívám. Ale ono se to podařilo. Lesní správa Lány několikrát do roka pořádá pro turisty...
Umělec vytvořil obří fresku v srdci Alp. Abyste ji viděli, musíte šplhat
Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které je z dálky téměř stejně působivé jako okolní alpské štíty. Francouzsko-švýcarský umělec Guillaume Legros, známý pod...
Kam vyrazit sami? Praha patří k nejlepším městům Evropy, předčila i Paříž
Cestování bez partnera, rodiny či kamarádů už zdaleka není okrajovou záležitostí. Sólo turisté oceňují především svobodu, ale zároveň řeší bezpečnost, cenu dopravy nebo možnosti, jak se na místě...
Uvidíte Sněžku i Klínovec. Prohlédněte si novou nejsevernější rozhlednu Česka
Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by...
Příroda je riziko a lidé se s tím musí smířit. V Německu to ale musel potvrdit soud
V posledních letech se v některých částech Evropy vedou spory o to, kdo má odpovědnost za úrazy na turistických cestách, v lesích nebo na zajištěných horolezeckých cestách. Lidé někdy vycházejí z...
Pohádkové salaše, ale pozor na medvědy. Pokljuka ukazuje divokou tvář Slovinska
Slovinsko láká na pestrou alpskou krajinu, v jejímž srdci je Triglavský národní park. Právě v jeho tichých lesích a horských loukách se ukrývá náhorní plošina Pokljuka, která nabízí nespočet aktivit...
Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
Pronájem skladovacích prostor, 90 m2.
Luštěnice - Zelená, okres Mladá Boleslav
10 000 Kč/měsíc
O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka
Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...
Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu
Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před...