Pláž Bene se nachází v přírodní rezervaci Marjan, na dohled od centra Splitu. Idylickou atmosféru s restauracemi, stánky s občerstvením a sportovním areálem dotváří borovicový les a čisté moře. Tedy, občas zas tak čisté nebývá…

Jak uvádí server Slobodna Dalmacija, právě tento týden byla pláž znečištěna fekáliemi. Pravděpodobně šlo opět o únik ze špatně těsnícího septiku. „Na pláži Bene se už léta odehrává stejný příběh. Kdy tohle skončí?“ zlobil se jeden z obyvatel Splitu.

Poslední opravdu velký průšvih se na pláži Bene stal v srpnu 2023, kdy výrazně znečištěné moře doprovázel i otřesný zápach. Důvodem byla netěsnost septiku vedle restaurace „Va Bene“. Do septiku byl sice instalován biologický čistič odpadních vod, ale těsně pod ním se nacházelo jezírko vzniklé prosakem ze septiku. Odtud se splašky dostaly do chráněné přírodní oblasti a do bezprostřední blízkosti moře.

Na pobřeží byly tehdy hodnoty bakterií desettisíckrát vyšší než povolené hodnoty a vodohospodářská inspekce celý incident několikrát vyšetřovala.

Chorvatské pláže bývají v létě pravidelně extrémně vytížené a poklidný život turistů občas kromě prosakujícího septiku naruší třeba smradlavý sliz, který naposledy v roce 2024 způsobil značné komplikace ve vodách celého Jadranu.

U chorvatského pobřeží se také začíná častěji objevovat ohnivý červ, mořský živočich, který umí způsobit palčivou bolest a velké zdravotní komplikace. Podle vědců si na jeho přítomnost budou muset zvyknout místní obyvatelé i turisté.

Výjimkou nejsou ani zprávy o žahavých medúzách, které se objevují poblíž chorvatského pobřeží. Neobvyklé ovšem není ani tak to, že se tu vyskytují, zneklidňující je spíš to, v jakém množství. Velké starosti způsobily medúzy například v roce 2022.

Zprávy o znečištění moře v Chorvatsku se samozřejmě objevují hlavně během turistické sezony, ale všeobecně je Jaderské moře, které omývá chorvatské pobřeží, považováno za velmi čisté. Nejvíc znečištěná oblast se nachází právě kolem Splitu, kde můžete navštívit i pláž Bene.