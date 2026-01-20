Ještě než zahájíme legendární plavbu, absolvujeme prohlídku chrámu Philae, který se nachází na ostrůvku v Nilu. Chrám, jehož stavba započala v roce 280 před naším letopočtem, patří k nejromantičtějším a zároveň nejzajímavějším památkám celého Egypta. Ještě než nasedneme na loďku, která nás kolem kamenitých ostrůvků odveze do chrámu, místní obchodníci nám na břehu vehementně nabízejí své zboží.
„Neustále jim říkáme, že pořvávání a vnucování na západní turisty neplatí. Bohužel si to stále nevzali k srdci a dělají obchody po egyptsku,“ usmívá se omluvně naše průvodkyně.
Brzy se před námi vynoří chrám v celé své nádheře. Původně stál na malém ostrově Philae u první nilské katarakty poblíž Asuánu. Problém nastal na začátku 20. století, kdy byla postavena starší Asuánská přehrada. Ostrov byl pravidelně zaplavován a chrám trávil několik měsíců v roce pod vodou. Reliéfy se rozpadaly, barvy mizely a kamenné bloky byly narušovány vlhkostí.
UNESCO proto v letech 1972–1980 zorganizovalo mezinárodní záchranný projekt. Chrám byl rozebrán na více než 40 000 kamenných bloků, každý blok byl očíslován a celek byl znovu sestaven na ostrově Agilkia, který byl tvarován tak, aby připomínal původní Philae. Díky tomu dnes chrám stojí v suchu a je zachován téměř v původní podobě.
Philae je rozhodně jedním z nejkrásnějších chrámů, který jsme během našeho putování navštívili. Zajímavé ho dělají především složité rytiny, z nichž některé byly přetvořeny na reliéfy křesťanské. Zajímavostí je, že reliéf bohyně Eset kojící malého Hóra, inspiroval pozdější křesťanská vyobrazení panny Marie s Ježíškem.
Při zpáteční cestě loďkou se zajímám, jaké mají ženy postavení v dnešním Egyptě. Podle průvodkyně se situace velmi zlepšila a není výjimkou, že ženy pracuji na vedoucích pozicích ve školách nebo bankách. „Co je ale v Egyptě stále problémem, je cestování. Egypt je muslimská země plná potenciálních uprchlíků mluvících arabsky, takže ve světě nejsme příliš populární,“ konstatuje smutně průvodkyně.
Sen každého obyvatele je podle ní podniknout alespoň jednou za život cestu do Mekky. Ta však vyjde v přepočtu zhruba na 250 tisíc korun, což si většina obyvatelstva nemůže dovolit.
Velbloudí dražba pro otrlé
Z chrámu už se přesouváme do přístavu v Asuánu, kde kotví obří výletní lodě. My jsme si pro svou třídenní plavbu vybrali plavidlo mnohem komornější – dřevěnou loď s pouhými dvanácti kajutami. Ihned po nástupu se seznamujeme s ostatními účastníky z různých koutů světa. Usměvavá posádka sestávající ze sedmi mužů nás vítá welcome drinkem (samozřejmě nealkoholickým) a poté, co nastoupí poslední opozdilci, se loď dává do pohybu.
Plavidlo nemá motory a je proto taženo malou loďkou. Několikrát se během plavby stane, že nám vítr přeje a loď několik hodin plachtí proti proudu. Jinak jsme ale taženi a každý večer kotvíme u břehu.
Kajuty jsou pěkné a pohodlné, stejně jako paluba, kde je se nachází lehátka a zastřešená restaurace. Beru si knížku, ale pohled mi pořád utíká k břehům Nilu. Při pohledu na živou zeleň je těžké uvěřit, že celých 92 procent Egypta pokrývá poušť.
Egypťané jsou na svou posvátnou řeku, kterou prý tvoří slzy bohyně Isis, náležitě hrdí. To Nil dal prý světu Egypt a Egypt zase všechno své vědění. Prach, špínu a všudypřítomné znečištění ovzduší necháváme za sebou a konečně se můžeme volně nadechnout.
Součástí plavby je plná penze. Večeře sestává z jednoduchého bufetu, který kuchaři připravují v podpalubí. Na jídelníčku pochopitelně chybí vepřové maso. Kuchař nám jednou připraví maso velblouda, které je podle těch, kteří ho ochutnali, nejvíc podobné zvěřině.
Další den zakotvíme u břehu, kde nás vyzvedávají terénní džípy. Míříme do vesnice, kde probíhá dražba velbloudů. Průvodce nás večer před tím varuje, že pro oči Evropana může jít o zvláštní podívanou. Při pohledu na srocení mužů v hábitech a desítky velbloudů okamžitě chápu, co měl na mysli.
Velbloudi mají svázanou nohu, aby nemohli utéct. Muži – od staříků až po malé kluky – velbloudy hecují nejen slovně, ale i údery prutů. Přivírám oči a mám pocit, že tento program jsem si měla nechat ujít. „Testují odolnost zvířat. Zdravé zvíře vhodné na chov nebo lehkou práci stojí okolo osmi tisíc dolarů. Velbloud na závody pak i okolo 25 tisíc dolarů,“ vypráví průvodce.
Ženy z naší skupinky odvracejí oči a mě znovu napadá, že v této zemi se se zvířaty zachází jako s věcmi, což vidíme i po zbytek našeho pobytu. Z velbloudí dražby jedeme do vesnice na trhy. Cokoliv si zde nakoupíme, kuchaři večer připraví.
Při pohledu na místní hygienické podmínky si nakonec troufáme jen na nákup ovoce. Znovu nás obklopuje zápach výfuků. V místní masně se na ostrém slunci nabízí kusy masa pokryté mouchami, zatímco v kamenných stáncích lze zakoupit vše od teplákovek „Chanel“ až po dětské (zjevně už použité) hračky.
Po obědě na lodi se vydáváme ke chrámu Kom Ombo, neboli nejznámějšímu chrámu zasvěcenému krokodýlímu bohu Sobekovi stojícímu přímo na břehu Nilu. Jeden z mladších egyptských chrámů je rozdělen na dvě části. Zatímco levá část patřila právě Sobekovi, pravá část byla zasvěcená bohu Hórovi.
V okolí dodnes žijí krokodýli, jejichž odkaz přežívá i v chrámu v podobě muzea krokodýlích mumií. V zachovaném areálu chrámu jsou dodnes viditelné reliéfy zobrazující egyptský kalendář. Chrám, ve kterém se kromě uctívání i léčilo, je považován za nejstarší lékařskou encyklopedii vytesanou do kamene. Kromě perfektně zachovaných rytin chirurgického náčiní jsou zde zachyceny i porodnické nástroje a ženy rodící v pozici v sedě.
Okolo chrámu se rojí skupinky dětí, které se nám snaží neodbytně prodat magnetky, „zaručeně pravý“ papyrus nebo mapky Egypta. Ptám se asi desetiletého chlapce, jestli chodí do školy. Mávne rukou, že to je přece jasné, a na to začne plynule počítat nejdřív anglicky, poté španělsky.
Koupání jen pro odvážné
Na odpoledne se těším. Konečně nám totiž přeje počasí, a my máme proto slíbené koupání v Nilu. Nahnědlá voda plná chaluh sice na první pohled ke koupání neláká, už pro ten pocit se ale několik z nás přece jen odhodlává.
Ještě před tím zjišťujeme, jak je to tady s krokodýly. Průvodce nás uklidňuje, že v listopadu tady nebývají. Na rozdíl od ostatních pasažérů, kteří pro jistotu zůstávají na palubě, se mu naše skupinka „statečných“ rozhodne věřit.
Za mohutného povzbuzování místních na břehu se nořím do vody vonící po českém rybníce. Překvapuje mě neuvěřitelný tah vody. Nil rozhodně není pro neplavce. I po pár tempech mi dá práci vrátit se k lodi a nakonec se radši uchyluji do kajaku, ve kterém dopádluji na druhý břeh.
Večer nás čeká grilování na pobřeží. Posádka stěhuje ještě před západem slunce těžké stoly z lodi přímo na písečný břeh. Po grilovaném mase a zelenině přinášejí číšníci bubínky a vyzývají pasažéry k tanci.
Znovu mě napadá, že taková party by se v Evropě bez alkoholu nejspíš neobešla, zatímco tady jde o běžnou praxi. K tanci se přidává i skupinka místních obyvatel, kotě i hejno maličkých kůzlat, které se tady objevilo bůhví odkud.
K místním domů
Poslední den završujeme návštěvou místní vesnice přímo na pobřeží. Průvodce nás bere do malé komunity, kde spolu s paní domácí válíme chlebovou placku. Ještě před tím se jdeme podívat na políčko, kde místní pěstují nejrůznější plodiny a chovají dobytek.
O ekologickém chovu si místní zvířata mohou nechat jen zdát. Přivázaná na krátkých provazech nevypadají, že se jim daří kdovíjak dobře. Další důkaz toho, že v Egyptě se lidé ke zvířatům, jakkoliv cenným pro jejich živobytí, chovají stále jako k majetku.
Nakonec přijímáme pozvání do místní rodiny. Klademe mladé ženě, která čeká své třetí dítě a dosud nikdy neopustila svou vesnici, různé otázky. Nemůžu se ubránit pocitu, že odpovídá více méně naučeně to, co si bílí turisté přejí slyšet.
I tak mám ale na konci plavby pocit, že jsme aspoň trochu nahlédli pod pokličku života místních, což by se nám v nablýskané obří výletní lodi nejspíš nestalo.