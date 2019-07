Monte Cristo zde měl trpět čtrnáct let, vás z pevnosti If vysvobodí přívoz

Román Hrabě Monte Cristo vydal slavný spisovatel Alexandre Dumas v roce 1844. Hlavním hrdinou je v něm námořník Edmond Dantés, který byl po řadě intrik křivě obviněn a uvězněn právě v pevnosti If.

Strávit zde měl dlouhých čtrnáct let, než jej strážní vhodili do moře mylně se domnívajíc, že jde o zemřelého spoluvězně. Na svobodě se pak vydával za hraběte Monte Crista a pomstil se těm, kdo jej dostali do vězení a připravili o snoubenku.

Příběh se stal jedním z nejslavnějších románů historie a dočkal se nesčetných divadelních, muzikálových i filmových adaptací. A francouzský turismus z jeho popularity na ostrově If těží dodnes.

V pevnosti narazíte nejen na výstavu o historii románu, ale můžete také nahlédnout do cel Edmonda Dantése i jeho románového učitele Abbé Farii. A v dobře vybaveném obchůdku můžete nakoupit hromady rozličných suvenýrů s motivem Monte Cristo.

Realitou je, že v pevnosti If se během téměř tří století vystřídaly tisícovky vězňů a bylo mezi nimi i několik prominentních osobností. Jedním z prvních byl jakýsi rytíř Anselm obviněný ze spiknutí proti monarchii.

Filip, rytíř de Lorraine se zase provinil tím, že byl milencem bratra francouzského krále Ludvíka XIV. A několik měsíců si zde v roce 1774 kvůli své násilné povaze odseděl i jeden z pozdějších vůdců Velké francouzské revoluce, hrabě de Mirabeau.

A vězněn zde měl být na konci 18. století i opravdový Abbé Faria, ve skutečnosti portugalský mnich a jeden z průkopníků vědecké hypnózy, kterého chytře využil Dumas ve své knize. Ten pravý však ve vězení nezemřel. Byl po několika letech z pevnosti If propuštěn, stal se profesorem na univerzitě v Nimes a v roce 1819 podlehl v Paříži infarktu.

Pevnost If nechal na malém ostrůvku o velikosti pouhých tří hektarů vybudovat král František I. v roce 1529 a chtěl, aby plnila dvě hlavní funkce: dohlížela na Marseille, která byla k Francii připojena až v roce 1480 a pořád zde existovala možnost vzpoury, a zároveň měla také jeden z nejvýznamnějších obchodních přístavů, kde kotvila i flotila královských galér, chránit.

Jedna z cel v pevnosti If Nádvoří pevnosti If

Přestupní zastávka na galeje

Jako vězení začala pevnost sloužit v roce 1580 a stala se jakýmsi vzdáleným (a samozřejmě menším) předchůdcem slavné americké věznice Alcatraz. Jakýkoliv únik v podstatě znemožňovala ostrovní poloha a neklidné vody u pobřeží, stejně jako silné opevnění. Ostatně malou šanci na přežití vězňům dávaly i stísněné prostory a žalostné hygienické podmínky.

A štěstí často neměli ani ti, kdo pobyt zde přežili. If totiž svého času sloužila pro stovky odsouzenců i jako přestupní stanice, než skončili v řetězech na marseillských galejích, ať už v lomu nebo na lodích. Tak jako 304 odpůrců prvního francouzského prezidenta Napoleona III. v roce 1852. Posledními vězni pevnosti byli němečtí váleční zajatci během první světové války.

Pevnost If z pohledu od kotviště výletních lodí

Veřejnosti byla pevnost zpřístupněna v roce 1880 a v současnosti patří jako památka pod francouzské ministerstvo kultury. A pokud stále bádáte nad tím, co se skrývá za kraťounkým názvem ostrova, vězte, že If znamená ve francouzštině tis. Zřejmě se zde tato dřevina v minulosti vyskytovala.



Chateau d´ If Otevřeno je celý rok kromě 1. ledna a 25. prosince. Z Marseille vás doveze přívoz (11 eur), který jezdí téměř každou hodinu. Cesta trvá kolem dvaceti minut a po vystoupení si připravte dalších 6 eur za vstup do pevnosti. Na samotnou prohlídku vám vystačí půlhodinka. Plánek pevnosti If.

Do pevnosti existuje jediný vstup přes padací most, po jejímž přechodu se ocitnete na nádvoří, kde můžete obdivovat studnu nebo několik desítek nápisů, které vytesali vzbouřenci v letech 1848-1849. Poté můžete nahlédnout do řady cel umístěných ve dvou poschodích.

V přízemní cele Edmonda Dantése si všimněte otvoru prokopaného v klenbě, který ji spojuje se sousední kobkou, inspirace Monte Cristem se nezapře. Ostatně právě nad touto vedlejší kobkou se skví deska s jménem Abbé Faria.

V prvním patře je cela věnována Napoleonovu generálovi Kléberovi, kterého v roce 1800 zavraždil atentátník v Egyptě a Napoleon nechal jeho ostatky umístit právě na If, kde ležely až do roku 1818, než je nechal král Ludvík XVIII. převézt do Štrasburku.

Existuje i cela „Muže se železnou maskou“, kde jsou zbytky dřevěného rumpálu, kterým se ovládala padací mříž v bráně pevnosti. Nicméně příběh o tajemném vězni s maskou je známou francouzskou legendou a o jeho spojení s pevností If neexistují žádné důkazy.

Terasa pevnosti If

Na ostrově přistálo tajemné zvíře

Věrohodně zmapován je naproti tomu příběh o tajemném zvířeti, které na If přicestovalo v lednu 1516 a v Evropě bylo do té doby zcela neznámé. Šlo o nosorožce, kterého dostal darem od indického maharádži portugalský král Manuel I. a rozhodl se ho věnovat papeži Lvu X. a vypravil jej z Lisabonu do Říma. Když se blížili k zastávce v Marseille, dozvěděl se o tom francouzský král František I. a zatoužil podivné zvíře spatřit. Stalo se tak na tehdy ještě opuštěném ostrově If.



Podobizna nosorožce od Albrechta Dürera.

Nebohý nosorožec sice o pár dní později zahynul při ztroskotání lodě u pobřeží Neapole, nicméně nesmrtelným jej učinil dřevořez slavného malíře a grafika Albrechta Dürera.

Ten „nosorohé stvoření“ zpodobnil na dálku na základě dvou popisných zpráv. I proto nebylo zobrazení zvířete biologicky zcela přesné, nicméně jako jedno z mála existujících bylo reprodukováno v odborných knihách ještě dalších 250 let.