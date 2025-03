Nejhorší bylo dřepnout si na škumpu. Vytrvalec Kosek o hladu i vetřelci v rozkroku

Pacifickou hřebenovku, měřící 4 200 km, Petr Kosek ušel za čtyři měsíce. Stezka kontinentálního rozvodí, dlouhá 4 500 km, mu trvala měsíců pět. A 3 500 km Appalačské stezky zvládl za devadesát šest dnů.

Pacifická hřebenovka (Pacific Crest Trail, PCT) patří mezi nejznámější dálkové trasy na světě. Chodí na ni hodně lidí?

Po filmu Divočina (americký film z roku 2014, kde se hlavní hrdinka rozhodne tuto dálkovou trasu zdolat, pozn. red.) se stala tato trasa velmi populární. Vyráží na ni strašně moc lidí, zejména totálně nepřipravených dívek, jimž nedochází, že tam mohou i umřít.

To je ta trasa tak náročná?

Je hodně těžká, několik lidí už tam umřelo, utonuli při brodění řek, když tála Sierra Nevada (tzv. Sněžné hory, horské pásmo na východě Kalifornie, pozn. red.), nebo zemřeli třeba po nějakém pádu. Dříve to nebylo tak časté, chodili tam jen ti, kteří měli zkušenosti, a Pacifická hřebenovka pro ně byla určitý vrchol. Teď tam však chodí tisíce nezkušených turistů, kteří vůbec netuší, co dělají, jdou neustále na hranici velkého diskomfortu a každý výkyv je pro ně boj o život. A to nemůže skončit dobře.