Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

  8:00
Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých dobrodružstvích nyní Petr Kos vydává knihu Kovbojové na moři, ze které vám nabízíme ukázku.
Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky ale i Norska popsal v knize Kovbojové na moři. | foto: Petr Kos

Česká emigrantská komunita na Aljašce. „Tonda emigroval asi v roce v 1965....
Fífa emigroval po roce 1968. Také kanoista. Napřed šel do Německa, pak USA.
V Seattlu se živil jako nástrojář. Pak si s Tondou koupil první loď. Celkem...
Venca, bratr Tondy. Emigroval jako první. V Americe se živil vším možným. Měl...
23 fotografií

Pak jsou to tyhle rána. Rána po noci na moři. Sám, a ta samota v noci na palubě je hlubší než ve dne. A dlouhá, nekonečná. Pevnina není vidět, dá se jen tušit, a pak začne svítat. Napřed nepostřehnutelně, ale něco se mění.

Vidím hladinu, jak začne házet stíny, už pomalu rozeznávám i vlny. Už to není jen zvuk moře z temnoty, ale zvuk s obrazem. Silueta ostrovů a pevniny se vynoří. Bílá břicha vysoko letících ptáků, kterým se na spodku křídel zrcadlí slunce, ještě skryté za horizontem. Pěkné ráno. Tahle rána jsou vždycky pěkná. Malátný po odpracované noci. Padáš únavou, ale víš, že bys stejně neusnul.

Ženu loď se sluncem v zádech zpátky do přístavu. Tenhle čas trvá jen chvíli. Mezi psem a vlkem. Pak není po té noci ani památky a mívám pocit, že to byl jen sen, jeden z mnoha podobných, co se mi stále vrací. Temná noc, kývání lodi na vlnách, kužel světla z reflektoru, temnota okolo mě se neliší od temné hloubky pode mnou…

S puškou na stoleté lodi. První česká posádka obeplula Špicberky

Jenže teď už je ráno. Provoz lodí v úžinách, ferry, co veze lidi z ostrova do města do práce. Před konzervárnou vidím kluky na ostatních lodích. Fífa, bráchové Machů, Marthy McCallum, jeden Chorvat a Řek Spiro. Kluci už maj ryby delivrovaný, tak na mě pokřikujou. „Kam jedem na snídani?!“ „Přijeď pak za náma.“

Volám jim vysílačkou, kde jsou, ale nikdo neodpovídá. Pluju kolem pobřeží, tam, kde je těch pár rezortů s restauracemi, hotely a plážemi. Už vidím jejich lodě. Navázané na molu s kobercem. Mezi naleštěnejma motorákama svítícíma bílým laminátem a nerezovejma zábradlíčkama.

Přivazuju narychlo loď kusem provazu a vyšlapuju si po molu za nima nahoru, do hotelové restaurace. Ve vysokých holínkách, co jsem ohnul a shrnul pod kolena. V umaštěných wrangler jeans, tam, kde si do nich na stehnech utírám ruce, a v bílém tričku, co ač vyprané, je stejně špinavé jako předtím.

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Přisednu si ke klukům u stolu, dělaj pořádnej randál. Přiběhne číšník, jenže tady v Americe neřekne ani ň, ani se úkosem nepodívá. Na něm není poznat, co si myslí, jen se na nás úslužně usmívá. Kapsy plné dolarů mluvěj a není třeba nic víc vysvětlovat, nebo se snad za něco stydět.

Cpu se velkou snídaní, zatímco Marthy McCallum ovládá zábavu u našeho stolu a kluci se chechtaj jeho historkám. Sleduju je a dělám, že se bavím, přitom obhlížím slečny a manželky, co přišly z hotelu na snídani. Manželé a otcové, co s nimi sedí, se tváří, že nás nevidí, ale ženský nás pozorujou.

Kafe a párky a vajíčka zapíjíme skotskou. Drbu se na hrudi mezi chlupama. Rozlejvá se mi pohoda po těle. Dobrej šek za ryby v kapse. Marthy péruje číšníka, že ryba, kterou si objednal, není dost čerstvá. „Je to vůbec čerstvá ryba? Protože ty opravdu čerstvý jsme přivezli dneska ráno a to tady ještě nemůžete servírovat. Takže to asi není úplně čerstvá ryba, ale včerejší, včerejší ryba může být klidně předvčerejší.“

Diskutuje, tedy spíš vede monolog s mlčícím číšníkem. Stojí přitom u stolu, dvoumetrovej, mohutnej chlap, co rozhazuje rukama, mluví nahlas a na fousech mu uvízlo pár drobků.

Chlapský svět ještě nezmizel. Rozdělení rolí mělo svůj smysl, říká mořeplavec Kos

A teď jsem na řadě s historkou já. Mluvím víc nahlas, než bych měl. Ostatní hosté dělají, že mě nevnímají, ale zaručeně slyší každé slovo. Svůj souboj s obludou předvádím na Spirovi, přehrávám, ale to k tomu patří. Kluci u našeho stolu řičí a chechtaj se a ženský u těch okolních obrací oči v sloup. Odezírám ze rtů, zvěř!

Jenže my nejsme žádná zvěř. Jsme lovci! Skoro vyhynulý druh. Kdo dneska loví pro obživu. Kdo? Kdo zná ten pocit ulovit, zabít a prodat a vydělat! Málokdo. A ženský to poznaj. Ony to z nás cítí, i když dělaj drahoty. Už od pravěku.

Kdyby v tý restauraci seděl miliardář, co vydělal prachy prodejem nějaký počítačový firmy, a já v holínkách a propoceným tričku, nemusel bych nic dělat, ani mlít nějaký žvásty, a ta holka by šla se mnou! Vidím, jak se na mě dívá. Ten testosteron po probdělý noci, s potem a mořskou tříští se plazí po podlaze lokálu až k ní. Záruka pěti orgasmů za noc.

Chobotnice

Ta noc byla fakt temná. Sem tam nějaké světlo z jiné lodě a v dálce pruh světel na pobřeží a občas nějaký zvuk se ke mně donesl. Bez hvězd a měsíce.

Chytal jsem mezi ostrovy u Seattlu. Trochu jsem se prospal a pak jsem začal vytahovat síť. Stál jsem jen tak v holínkách a triku na palubě. Jako vždycky, koukal jsem na síť, co se navíjela zpod hladiny, jestli v ní jsou ryby. Rychlost navíjecího bubnu jsem řídil nohou na pedálu. Občas jsem z ní vybral nějakou rybu, ale jinak se síť navíjela skoro prázdná.

Až jsem v ní zahlídl nějaký stín, něco ještě temnějšího než moře kolem. Něco v síti uvízlo. Už to bylo u lodi. Jen ať to není žralok nebo nějakej delfín. Síť se trochu víc napnula, jak to přibrzdilo pod přídí a skřípající hydraulické kolo to vytáhlo na palubu.

A ta toho byla naráz plná. Chvilku mě vůbec nenapadalo, co by to jako mělo bejt. Zaplavilo to celou palubu a vysoké to bylo snad jako já. Ty dvě bludičky světla, co mám na palubě, toho moc neosvítily. Dvě oči v postavě, co se pohybovala přede mnou. Prostě jsem vzal nohy na ramena a vletěl do kajuty. Zabouchl za sebou dveře a šel rozsvítit další světla.

V Seattlu se živil jako nástrojář. Pak si s Tondou koupil první loď. Celkem...

Chobotnice! Vlnila se na palubě zamotaná v síti. Veliká jak chlap. Kurva, co s ní?! Seděl jsem vevnitř a koukal se na ni skrz okno. Nalil jsem si panáka dewarsky a pak jsem si vzpomněl na jednoho kluka ze Seattlu. Hned jsem mu zavolal.

„Jo, ty vole, to bude dobrý, to prodáš Číňanům do restaurace, ti se po tom můžou utlouct. Já jim brnknu a pak ti řeknu, kam ji máš přivézt.“

„Hele, hele, počkej, a jak ji mám zabít?“

„Nesmíš ji poničit, žádnej masakr. Vem kus provazu, hoď jí to jako kravatu kolem krku a uškrť ji! Do you copy?“

„Okey dokey.“

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky ale i Norska popsal v knize Kovbojové na moři.
Česká emigrantská komunita na Aljašce. „Tonda emigroval asi v roce v 1965. Nadějný kanoista, kvůli otci ve vězení nemohl na závody. V Seattlu se napřed živil jako zedník, pak měl stavební firmu. Začal rybařit, nechal si postavit velikou krabařskou loď a par let lovil kraby v Beringově moři,“ vzpomíná Petr Kos na emigranta, který si ho na Aljašce vzal pod svá křídla.
Fífa emigroval po roce 1968. Také kanoista. Napřed šel do Německa, pak USA.
V Seattlu se živil jako nástrojář. Pak si s Tondou koupil první loď. Celkem jich měli devět, lovili hlavně v Bristol Bay a Prince William Sound
23 fotografií

No to mě poser. Našel jsem kus provazu a vylezl ven. Kroutila chapadly při zemi a to obrovský tělo se tyčilo přede mnou. Neměl jsem moc na výběr. Potřeboval jsem vytáhnout zbytek sítě. Přiblížil jsem se k ní a hodil jí smyčku kolem krku. Opřel jsem se kolenem, chtěl bych říct, o její záda, a utáhl.

Ani jsem ji nemusel moc škrtit. Najednou se zhroutila, jako když luskneš. Zhasla, jako když vytáhneš lampu ze zásuvky. Ta obluda se sesula na palubu a změnila se v hromadu hmoty. Povedlo se mi zpod ní povytáhnout síť a dotočil jsem její zbytek z moře na buben. Pár ryb z ní ještě vypadlo.

Vyrazil jsem do města. V přístavu jsem zavolal tomu klukovi. Připlul jsem na molo a tam už čekala dodávka s Čínskejma. Hned se na tu moji chobotnici sesypali a vytáhli ji z lodě. Bylo znát, že jsou s ní spokojený, že se jim líbí, a že to nedělaj poprvé. Zaplatili dost dobře a já jel prodat do konzervárny zbytek úlovku ryb.

PETR KOS (* 1981)

„Anna je na severu Norska mezi velrybáři, lovci tuleňů a rybáři velmi známá....
  • Původním vzděláním knihkupec a knihovník. Po studiích vystřídal řadu kratších i delších zaměstnání.
  • Nejvíc jeho život ovlivnilo, když v pětadvaceti poprvé přijel na Aljašku. Na rybářských lodích tam nakonec strávil osm sezon a nasbíral nedocenitelné zkušenosti, díky nimž se mohl pustit i do svého dalšího nekonečného dobrodružství s Annou z Tromsø, sto let starou dřevěnou tuleňářskou lodí.
  • Tu posledních deset let opravuje, někdy se na ní plaví s rodinou, přáteli, s lidmi, co zaplatí, a jindy sám. Někdy taky loví ústřice, aby měl na pivo.
  • Přes zimu, když je doma s rodinou zase střídá kratší a delší zaměstnání a bere cokoliv, třeba jezdí s taxíkem nebo pracuje na stavbě dřevěných domů. O svých dobrodružstvích nyní vydává knihu Kovbojové na moři.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: ryby, Aljaška, moře, lovec

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste maturitu ze zeměpisu? 50 otázek prověří vaše středoškolské znalosti

ilustrační snímek

Myslíte si, že byste dnes bez problémů zvládli maturitu ze zeměpisu? Otestujte si své znalosti světových států, hlavních měst, řek, pohoří i světových producentů. Připravili jsme pro vás 50 otázek,...

Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech

V Brdech najdete hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky,...

Ve světě, kde zprávy plní nejistota a napětí, je snadné zapomenout, jak blízko máme klid a krásu. Přitom Česko nabízí scenérie, které berou dech – od tichých lesů přes malebné vesnice až po horské...

Vyhlídky, které berou dech. Toto jsou nejkrásnější „nebeské lávky“ světa

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po...

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po celém světě. Od Vietnamu přes Kanadu až po Česko vznikají odvážné stavby, které spojují moderní architekturu s...

Jedinečná šance. Navštivte soukromé hrady a zámky, provedou vás sami majitelé

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí...

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí majitelé. Jejich cílem je zachovat kulturní dědictví pro další generace a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. S jarem znovu...

Procestovali jsme kempy v Černé Hoře. A zažili těžkou pohodu i turistickou past

Bedekry Boku Kotorskou nepřesně označují za „nejjižnější evropský fjord“.

Černá Hora si již vydobyla stabilní pozici mezi destinacemi, kam se od nás hodně jezdí. Pro některé cestovatele znamená levnější variantu Chorvatska, jiným zase učarovala tamní úchvatná příroda. Pro...

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých...

12. května 2026

Trochu hororový výlet. Stezka bratří Grimmů vdechla Německu život

Bronzoví bratři Grimmové shlížejí na náměstí v Hanau, kde celá Pohádková stezka...

Německá pohádková stezka slaví 50 let od svého založení. Šest set kilometrů dlouhá trasa spojující Hanau s Brémami není jen o hradech a zámcích, ale o hledání kořenů příběhů, které formovaly dětství...

12. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 5. 9:37

Historie orosená pivem i cyklistická „velmoc“. Zavítejte do Českých Budějovic

Dnes nese hlavní českobudějovické náměstí jméno po svém zakladateli, tedy po...

Na soutoku řek Vltavy a Malše leží malebné historické město České Budějovice. Láká nejen milovníky památek, ale také příznivce krásné přírody a vodních sportů. Tento jihočeský skvost můžete navštívit...

11. května 2026  8:30

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express jde do finále. Účastníci s jedním dolarem na den už projeli Laos, Kambodžu a Thajsko a nyní je čeká finále v Bangkoku. Která z devíti dvojic...

11. května 2026  7:08

Srocení kamenných Buddhů. Čínské jeskyně Dračí brány se zapsaly i do UNESCO

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na...

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na jednom místě. Při návštěvě říčního údolí v čínském Luo-jangu na vás budou shlížet Buddhové ze všech stran. Jejich sochy, a...

11. května 2026

Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních...

Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest...

10. května 2026

Cesta kolem světa: Indonéský ostrov Lombok je ráj na zemi. Má však své stíny

Známá pláž na Lomboku, která se jmenuje Tanjung Aan, je sice krásná na pohled z...

Zatímco většina západních turistů, kteří cestují do Indonésie, míří na proslulý ostrov Bali, sousední Lombok si stále drží pověst méně známé i frekventované destinace. Obestírá jej aura skvělých...

10. května 2026

Dovolená pro sportovce i rodiny. Salcburk a okolí překvapí škálou možností

Rakouský Salcburk a jeho přilehlé okolí lákají na jedinečné atrakce, horské...

Rakouský Salcburk a jeho přilehlé okolí lákají na jedinečné atrakce, horské výhledy i jezerní romantiku. Historické lanovky, plavby po Wolfgangsee i alpská příroda nabízejí ideální kombinaci...

9. května 2026

Procestovali jsme kempy v Černé Hoře. A zažili těžkou pohodu i turistickou past

Bedekry Boku Kotorskou nepřesně označují za „nejjižnější evropský fjord“.

Černá Hora si již vydobyla stabilní pozici mezi destinacemi, kam se od nás hodně jezdí. Pro některé cestovatele znamená levnější variantu Chorvatska, jiným zase učarovala tamní úchvatná příroda. Pro...

9. května 2026

Japonsko je blíž, než si myslíte. V Česku najdete samuraje, sakury i zenové zahrady

Premium
Japonská zahrada v pražské Botanické zahradě

Je země vycházejícího slunce vaší vysněnou destinací, která ale zatím zůstává jen položkou na vašem wishlistu? Atmosféru Japonska můžete zažít i u nás. Láká vás víc meditace v klidu zenových zahrad,...

8. května 2026

Unikátní vlak à la Verne. Wuppertalský monorail je divem hromadné dopravy

Wuppertaler Schwebebahn

Unikátní visutá dráha v německém Wuppertalu slaví 125. narozeniny. Železnice naruby připomíná sci-fi projekt z budoucnosti i dnes. Jedoucí vagony zavěšené převážně nad řekou překvapí svou tichostí,...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.