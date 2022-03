Hledám hlad, zimu a strach, říká Petr Horký o svých šílených cestách

Když se polárník jmenuje Horký, je to jen legrácka, nebo reálná výhoda?

Obojí. Jedno z pravidel, které jsem se za patnáct let polárničení naučil, říká, že polárník nemá nikdy problém. Každá blbina, která člověka v extrémních podmínkách pobaví, se počítá. Úsměv a humor dodávají energii. Když si v duchu řeknu: „V mrazu mi nemůže být zima, vždyť jsem Horký,“ je to samozřejmě blbost. Zároveň je to ale drobné plus – optimismus, který funguje i v normálním životě.

Podle mne je zabíjení draků základní mužskou potřebou.