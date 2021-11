Palermo: mafiánské město schovává pod rozpraskanou omítkou velkolepost

Chaos, hluk, naprostá nekoordinovanost – to je to první, čeho si v Palermu všimnete. Sicilané prostě žijí jinak a bude vám chvíli trvat, než si na to zvyknete. Až po chvíli zjistíte, že všechno je přirozené, nenucené, nepředstírané. A to má v sobě obrovskou sílu.

Nejvíc se to projeví na trzích. Každá čtvrť má ten svůj, nejslavnější ale najdete v samém centru v ulicích Ballaró a Corso Tukory. Jedná se o místo, kde místní nabízí své potravinářské produkty, hlasitě vychvalují jejich kvalitu a vysvětlují vám mnoha gesty, proč byste si je měli koupit. Není to trh nejčistší a zástupce vyšších tříd tu nepotkáte, ale zážitek je to doslova a do písmene palermský, takže byste ho rozhodně neměli vynechat.

Přestože jsme nezvykle zamířili hned na trh – což má své odůvodnění právě v aklimatizaci na palermský styl života – teď vás pozveme za památkami.

Na úvod je třeba říct, že jich je tu opravdu hodně. Protože na Sicílii se mísilo hodně kultur, promítlo se to také do zdejší architektury. Nenechte se odradit tím, že svědci časů minulých vypadají někdy hodně omšele, omítka je oprýskaná a často je drží pohromadě jenom lešení. Sicilané to prostě moc neřeší, ale krásu dávných dob to neruší. A někdy dokonce i podporuje.

Prvním místem, které byste rozhodně měli vidět, je palermská katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Byla postavena ve 12. století v normansko-arabském stylu. Čtyři rohové věže dostaly později gotická zakončení. Interiér zdobí bílý mramor, ze stejného materiálu je vyrobena i slavná socha Madony s dítětem od Francesa Laurana. Kaple svátosti a také patronky Palerma, svaté Rosálie, jsou navíc zdobeny drahými kameny.

Jen deset minut chůze odtud stojí Normanský palác. Dřívější sídlo králů dnes zabrala vláda a parlament, takže ho můžete obdivovat jen zvenčí. Tedy – až na jednu výjimku, nádhernou Palatinskou kapli. Tu si pro sebe nechal postavit král Roger II. a přestože není velká, působí honosně. Může za to bohatá výzdoba i červený mramor na podlaze.

Místem, kam musíte určitě zamířit, je náměstí Pretoria. Vrátíte se jen ke katedrále a budete pokračovat dalších 500 metrů směrem k moři. Okamžitě tam upoutá vaše zraky stejnojmenná fontána. Původně byla vyrobena pro soukromou vilu ve Florencii, teprve později se dostala do Palerma. Říká se jí také fontána hanby – kromě ornamentálního schodiště totiž oplývá množstvím hanbatých soch řeckých bohů a dalších tvorů z mytologie.

Místní z toho byli v šoku, křižovali se při pohledu na tu sodomu gomoru a dětem schovávali rukama oči. Dnes se vám ratolesti asi vysmějí, pokud to uděláte. I tak je tam vezměte. Ty, které fontána pravděpodobně nejvíce iritovala, byly zřejmě jeptišky z dominikánského kláštera – dnes pouze kostela svaté Kateřiny – stojícího na severu náměstí.

Zvláště v tomto případě se nenechte odradit polorozpadajícím se vzhledem budovy, vnitřky jsou vážně úchvatné a zajímavé. Zdobí je opět mramorové podlahy, barevné fresky i štukatury. V kontrastu s tím jsou malé cely jeptišek, z nichž je poznat, jak skromně žily a proč je sochy na fontáně zřejmě tak rozčilovaly.

Víte, že... …velký zátah proti mafii proběhl ve městě ještě v roce 2019? …město inspirovalo režiséra Wima Wenderse (76) k natočení filmu Přestřelka v Palermu? …jméno Palermo pochází z řečtiny a značí velký záliv?

Nezapomeňte vystoupat i na střešní terasu, odkud je krásný výhled na náměstí i celé město. Kostelů a chrámů je tu ještě nepočítaně, vyrazit byste ale měli i do divadla. Teatro Massimo pojme až 3200 diváků, což z něj dělá jedno z největších zařízení svého typu v Itálii. Můžete si zajít na představení, ale bývá vyprodáno. Proto možná stačí objednat si prohlídku s průvodcem. Trvá třicet minut a uvidíte při ní zákulisí, herecké šatny, postavíte se na pódium a uvelebíte se i v královské lóži.

A abyste po tomto zážitku pochopili, že všechna světská sláva polní je tráva, zajděte si ještě do palermských katakomb. Původně je začali zaplňovat mumifikovanými těly mniši, když přestal stačit místní hřbitov. Nové pohřbívání se ale lidem zalíbilo a objednávali se pak i ti mimo řád. A tak tu leží chudí vedle bohatých, slavní poblíž neznámých. To je život. V Palermu i u nás.

Hanbáři: Nahé sochy jsou dominantou fontány Pretoria. Ale místní dřív iritovaly.