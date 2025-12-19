Pomocí hloubkových rozhovorů zjišťujete, co vede různé národy ke štěstí. Prozkoumali jste už 12 zemí: Bhútán, Izrael, Island, Norsko, Arménii, Čínu, Turecko, Kostariku a Japonsko. V nejnovější knize popisujete Dánsko, Peru a Bali. Platí české přísloví „všude dobře, doma nejlíp“?
Kristýna: To přísloví už jsem dlouho neslyšela! Já to mám spíš tak, že všude může být dobře – když je dobře uvnitř nás. Když je člověk doma sám v sobě, může se cítit skvěle na islandských útesech, v bhútánských horách i na balkoně vlastního bytu. Pro mě je „domov“ spíš stav mysli než místo na mapě. A právě to nás cestování učí – nečekat na ideální podmínky, ale umět si je vytvářet.
Může se i stát, že kluk navrhne holce v baru, že si „udělají hygge“. A vsaďte se, že v jeho představě nefigurují vlněné ponožky.