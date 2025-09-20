V jakém okamžiku přežila Pavlína svou vlastní smrt? Proč si nepálský šaman myslel, že je Sarah posedlá ďáblem? Kdy se stane z neštěstí nová výzva? A co dělají extrémní podmínky s lidskou psychikou?
V Himálaji se chodí různé túry. V čem byl jiný Velký himálajský trail (Great Himalaya Trail), považovaný ze nejtěžší horský přechod světa?
V mnoha ohledech, protože tam, kde lidé, kteří šli na třítýdenní výšlap, končili, my jsme začínaly. Praktikujeme takzvaný thru-hiking, což je kontinuální přechod země od jedné hranice ke druhé. V Nepálu jsme šly z východu země až k čínským hranicím na západě. Tato túra je považovaná za jednu z nejnáročnějších zejména kvůli nadmořské výšce. Musely jsme zdolat dvě šestitisícová a více než dvacítku pětitisícových sedel. Během čtyř měsíců jsme strávily měsíc ve výškách nad 5 000 metrů, dva měsíce kolem 4 500 a zbytek někde kolem 800 metrů. Takže jsme zažívaly neustálé výšlapy a sestupy.
Jednou těsně před hranicemi, kdy už jsme cestovaly s minimálním vybavením, jsme přespávaly v malém stanovém městečku a tam byli místní muži, kteří byli hodně kontaktní. Více, než nám bylo příjemné.