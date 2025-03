Jak jsme se hádali kvůli kakau a domorodci nás měli za bohy. Pavel Liška vypráví

Kdy jste v sobě objevil dobrodruha?

Nevím. Celý život je dobrodružství. Na motorce jsem začal jezdit v devíti letech, auto nás táta učil řídit u babičky v Blažovicích, jakmile jsme dosáhli na pedály. Za SVAZARM Liberec jsem osm let jezdil závodně minikáry. Jednou za dva, tři roky táta dostával výjezdní doložku do Západního Německa za tetou Hildou a vždycky s sebou mohl vzít jen jedno dítě. Já přišel na řadu, když mi bylo patnáct. A ve chvíli, kdy jsme přejeli hranice, táta zastavil a řekl: „Pojď, pojedeš.“ Jak nesnášel toho bolševika, nabyl dojmu, že když už je ve svobodné zemi, tak pokud nás zastaví policajti, vysvětlí jim, že kluk řídit umí a on na něj dohlíží. To bylo dobrodružství.

Pak jsem objevil divadlo a herectví, tu hodně zvláštní profesi, a to bylo taky dobrodružství. Přestal jsem sportovat, začal chodit do hospod a do divadel. Za honorář za svůj první film jsem si skoro ve třiceti letech koupil po čase zase motorku, ale dlouho mi ježdění nevydrželo, protože jsem si pořídil rodinu. To je velké dobrodružství. K motorkám jsem se vrátil až někdy před patnácti lety.