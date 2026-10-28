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KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby
Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
KVÍZ: Nudíte se? Vyzkoušejte, jak dobře znáte vlajky světa. Zvládnete všech 50?
Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...
Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti
Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...
Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero
Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž...
Dvě babičky si splnily sen. V 81 letech objely svět, s cestováním nekončí
Na cestu kolem světa se mnozí neodváží ani v mládí. Dvě nejlepší kamarádky z Texasu se do ní pustily ve svých 81 letech a za 80 dní navštívily osmnáct zemí na sedmi kontinentech. A ani zdaleka...
Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti
Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Macocha na podzim: S dětmi až na dno propasti a lodí po podzemní řece
Podzimní prázdniny jsou za dveřmi a rodiče znovu řeší, kam s dětmi vyrazit, aby se nenudily. Co takhle prozkoumat tajemné podzemí Moravského krasu? Punkevní jeskyně nabízejí cestu až na dno propasti...
Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas
Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...
Tělíčko leželo mezi odpadky. Režisér Havlík o traumatech z chudých míst i dětské práci
Coby kontrolor výroby oblečení pro značky světového renomé se Rudolf Havlík poprvé před čtvrtstoletím ocitl v těch nejchudších vyloučených lokalitách Asie i Afriky. Některé extrémní zážitky ho dodnes...
Mezi krystalky letního sněhu. Na ostrově Gozo ho rodina sbírá vlastníma rukama
V obchodě stojí pár korun a bezmyšlenkovitě ji sypeme do jídla. Avšak podobně jako víno si i ona může nést chuť místa, odkud pochází. Na ostrově Gozo s dlouhou rodinnou tradicí získávají sůl z moře...
KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby
Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...
Až vám indiáni nabídnou naplivaný nápoj chicha, raději se napijte, radí antropoložka
Když jsem poprvé přijela mezi indiány na prérie, kulturní šok nenastal, spíš jsem tam nějak splynula, vysvětluje antropoložka, cestovatelka a průvodkyně po Severní i Jižní Americe Veronika Valterová....
Kde v Praze ochutnat nejlepší pumpkin spice latte? Kavárny, které vás dostanou do podzimní nálady
Jakmile teploty klesnou pod patnáct stupňů, vytahujeme ze skříní kabáty, pouštíme si Gilmorova děvčata a najednou máme neodolatelnou chuť na kávu, která chutná trochu jako dýňový koláč. Pumpkin spice...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Hlavní zjištění z Empire State Building? Fouká tu. Vzducholodě neměly šanci
Od naší zpravodajky v USA Pro návštěvu jedné z nejslavnějších budov světa jsem se rozhodla asi čtyřicet minut předem. O poznání větší plány s ní měli její stavitelé. Na vrcholu Empire State Building měly kdysi přistávat...
Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně
Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...