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Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...
Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem
Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...
Rodinná dovolená v Krkonoších bez stresu: Jak zabavit děti na několik dní?
Plánujete letní rodinnou dovolenou na horách a děsí vás představa složité logistiky, neustálého přejíždění autem od jedné atrakce ke druhé a vymýšlení programu na každý večer? Východní Krkonoše...
Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...
Město na ponorné řece. Trebinje okouzlí historií i středomořským tempem života
Pouhých třicet kilometrů od Dubrovníku leží město, které jako by žilo v jiném tempu. Zatímco chorvatská perla Jadranu v létě praská ve švech, Trebinje si zachovává klid, který je dnes na Balkáně...
Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Resorty s bazénem už netáhnou, říká zakladatel cestovatelské platformy
Před několika lety založil cestovatelskou platformu pro dobrodruhy, kteří nechtějí dovolenou trávit v resortu. Od té doby se ovšem změnily preferované destinace i způsoby cestování. Podnikatel Tomáš...
Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem
Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...
Pivo a opera. To je Bayreuth. Německý klenot je jen hodinu od českých hranic
Skvostná architektura, výjimečná hudba a lahodné pivo. Jen něco přes hodinu jízdy od českých hranic se skrývá německý klenot jménem Bayreuth. Městem plným úžasu provádí magazín Víkend DNES.
Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem
Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras,...
Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...
Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy
Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...
Investiční byt 1+1 s nízkými náklady v atraktivní lokalitě Hradce Králové
Kejzlarova, Hradec Králové - Nový Hradec Králové
4 635 000 Kč
Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji
Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...
Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou
Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...