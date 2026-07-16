Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky

Radomír Dohnal
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě.... Sice kdysi chránily před nájezdy nepřátel, ale s rozrůstáním města začaly město... To přelomové poprvé se odehrálo v roce 1670, za vlády Ludvíka XIV. Uvolnil se... Pro vlastní růst pařížské metropole, vznik povědomě zakulaceného centra města... Uvolněný prostor po valech, příkopech a hradbách dlouho prázdný nezůstal.... Inženýrsky, technicky i svým celkovým provedením to bylo dílo naprosto... Petite Ceinture zaujala též tím, že ji z vlastních prostředků budovaly samy... Zajímavostí rovněž bylo, že původním účelem Petite Ceinture nebyla ani tak... Že se pokládka dvaatřiceti kilometrů kolejí vyplatila, to se ukázalo už záhy po... Když byla otevřena lidem – poprvé v roce 1862, ale skutečně využívána začala... Tato trať nesloužila pro spojení okraje města s centrem, ale pro rychlé... Takže pokud se chtěl dělník nebo obchodník dostat z jedné čtvrti na okraji do...
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo metro. Zanechala po sobě skryté cesty, opuštěná nádraží a místa, o nichž návštěvníci Paříže nemají tušení.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?

Architektonický rozvoj lázní Vichy završila Belle Époque.

Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...

Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis

Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně...

Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...

Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)

Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...

Rodinná dovolená v Krkonoších bez stresu: Jak zabavit děti na několik dní?

Ve spolupráci
Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu

Plánujete letní rodinnou dovolenou na horách a děsí vás představa složité logistiky, neustálého přejíždění autem od jedné atrakce ke druhé a vymýšlení programu na každý večer? Východní Krkonoše...

16. července 2026

Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky

Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě....

Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...

16. července 2026

Město na ponorné řece. Trebinje okouzlí historií i středomořským tempem života

Nejjižnější město Bosny a Hercegoviny Trebinje si zachovává klid, který je dnes...

Pouhých třicet kilometrů od Dubrovníku leží město, které jako by žilo v jiném tempu. Zatímco chorvatská perla Jadranu v létě praská ve švech, Trebinje si zachovává klid, který je dnes na Balkáně...

15. července 2026  8:30

Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis

Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně...

Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...

15. července 2026

Resorty s bazénem už netáhnou, říká zakladatel cestovatelské platformy

Premium
Podnikatel, cestovatel a spoluzakladatel cestovatelské platformy Worldee Tomáš...

Před několika lety založil cestovatelskou platformu pro dobrodruhy, kteří nechtějí dovolenou trávit v resortu. Od té doby se ovšem změnily preferované destinace i způsoby cestování. Podnikatel Tomáš...

14. července 2026

Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)

Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...

14. července 2026

Pivo a opera. To je Bayreuth. Německý klenot je jen hodinu od českých hranic

Premium
Chrám Wagnerovy hudby

Skvostná architektura, výjimečná hudba a lahodné pivo. Jen něco přes hodinu jízdy od českých hranic se skrývá německý klenot jménem Bayreuth. Městem plným úžasu provádí magazín Víkend DNES.

13. července 2026

Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

Fichtelberg je nejvyšší horou Saska.

Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras,...

13. července 2026  8:30

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

13. července 2026

Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a...

Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...

12. července 2026

Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji

Měřící drezína EM100 Správy železnic na lokálce ze Suchdola nad Odrou

Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...

12. července 2026

Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou

Víte, co znamená v překladu Agia Galini? Božský klid... A přesně to vás v tomto...

Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...

11. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.