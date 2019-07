VIDEO: Máme pláže jako na Azurovém pobřeží, pochvalují si v Paříži

Západní Evropu zasáhla minulý týden velká vlna veder, během čtyř dní zemřelo na následky vysokých teplot sedm lidí, včetně dvou francouzských cyklistů. Francie pak zaznamenala historicky nejvyšší naměřenou teplotu na svém území, ve Villevieille na jihu země naměřili 28. června těsně před třetí hodinou tamního času 45,1 stupně. Kvůli vedrům platila ve čtyřech departementech výstraha nejvyššího stupně.

Radnice Paříže proto od soboty 6. června otevřela na nábřeží Seiny oblast, ve které se nachází 800 plážových lehátek a přes 500 slunečníků. Pro návštěvníky bude otevřena až do 1. září.

„Je to skoro jako na opravdové pláži. Máme tu slunečníky, palmy, lidi v plavkách. Je to opravdu jako na pláži,“ pochvaluje si obyvatelka Paříže Yamina Medjafová. „Je to jako bychom byli na Azurovém pobřeží a musím říct, že tu máme pěkný výhled.“

„Je pravda, že když teploty dosahují 35 stupňů, nedá se to vydržet,“ směje se Axel Sabban, jeden z návštěvníků pláže. „Takže jsme si udělali procházku podél řeky a je velmi příjemné, že tady máme možnost se ochladit.“