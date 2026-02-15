Je to podívaná, která bere dech. Pařížské muzeum Grand Palais vystavuje královský poklad, jaký veřejnost v takovém rozsahu dosud nikdy neviděla. Poprvé v historii se podařilo shromáždit 32 monumentálních koberců z doby vlády Ludvíka XIV., takzvaného krále slunce.
„Je to historická událost. Něco takového se ještě nikdy nepodařilo,“ říká Wolf Burchard, jeden z kurátorů výstavy a odborník Metropolitního muzea umění v New Yorku.
Na počátku 60. let 17. století byl Ludvík XIV. mladým a mimořádně ambiciózním panovníkem. Rozhodl se světu dokázat, že je nejmocnějším králem své doby. Součástí tohoto plánu byla i zakázka na obří koberce, které měly pokrýt téměř půlkilometrovou Galerii Grande v Louvru, tehdejším královském sídle.
|
Paříž, která nevoní. Prohlídka muzea kanalizací je opravdu zážitkem
Výroba trvala téměř dvacet let. Jenže než byly koberce dokončeny, Ludvík XIV. ztratil o Louvre zájem a přesunul se do Versailles. Monumentální dílo tak nikdy nebylo rozvinuto v podobě, pro jakou bylo původně zamýšleno.
Celkem bylo objednáno 92 koberců, každý široký devět metrů. Šlo o největší soubor koberců, jaký kdy byl v Evropě utkaný. Francie jimi chtěla překonat nejluxusnější islámské koberce, které byly v té době symbolem bohatství a moci.
Tkadlecká armáda
Návrhy vytvořil Charles Le Brun, dvorní umělec krále slunce. Každý koberec má centrální motiv, často s bohem Apollónem, obklopeným alegorickými postavami, krajinami nebo personifikacemi kontinentů. Společně vytvářejí obraz řádu, prosperity a nadvlády Francie.
Koberce nebyly určeny jen k obdivování. Návštěvníci po nich měli kráčet pomalu a slavnostně – po takzvané zlaté cestě, která je měla dovést až ke královu trůnu. Dominantní zlaté a žluté odstíny měly evokovat bohatství a lesk dvora.
|
Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů
Na výrobě pracovala po dvě desetiletí celá armáda tkadlců. Vlna se dovážela z Anglie, barviva vznikala ve Francii a jejich sytost vydržela víc než 350 let – často déle než moderní restaurátorské zásahy.
Mnoho koberců se během staletí ztratilo, bylo rozprodáno nebo rozstříháno. Kurátoři ale doufají, že se díky této výstavě podaří objevit další.