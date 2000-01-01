Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo strategických, vojenských. Sloužila k plánování obrany i jako podklad pro útoky na sousední státy.
Ke vzniku muzea, nad kterým se dnes může nadšením tetelit každý modelář nebo sběratel miniatur, přispěl v roce 1668 král Ludvík XIV. Panovníkovi tehdy nešlo o vzdělání nebo snad o konzervování obrazu minulosti pro příští generace. Plánoval válku. Tedy spíš války.
Útočné i obranné akce, odvážné ofenzivy a ústupové boje se ovšem neobešly bez kvalitních mapových podkladů. Dobrý plán je totiž základ každé pořádné bitvy. A mapy dostupné v 17. století až trestuhodně selhávaly při vykreslování detailů měst vlastních i těch nepřátelských.
Obléhat nějaké cizí město, případně udržovat zásobování vlastního města v obležení, jde rozplánovat a vést lépe, když jste obeznámeni s konkrétní situací v terénu. Jenže z obyčejných map se nedá vyčíst převýšení hradeb nad okolním terénem, počet věží nebo dělostřeleckých bašt.
Proto také navrhl ctěný markýz François Michel Le Tellier de Louvois, francouzský ministr války, svému králi „docela nové řešení“. Praktické trojrozměrné modely. On jim tedy říkal reliéf-plány. A tyto Plans-Reliefs v měřítku 1:600 hned také nechal po králově souhlasu vyrábět. Ve velkém.
Úkolu se zhostily kartografické dílny v Béthune a Lille. Při jejich výrobě asistovali zeměpisci, vojenští inženýři, cestovatelé, diplomati a encyklopedisté. A také nejrůznější nastrčení špehové, kteří byli se situací v zobrazovaném místě dobře obeznámeni.
Výroba modelů tak byla jedním báječným dobrodružstvím. Celé oddíly inženýrů putovaly krajem, aby proměřovaly města hradby, ulice, kopce a řeky. Inženýři k tomu využívali goniometry, měřicí pásky a trigonometrické výpočty, které pak „hodili“ do trojrozměrných modelů.
Král kouzlu strategických reliéfních vyobrazení docela podlehl a osobně dozíral na tvorbu nových a nových modelů. Byl to pro něj způsob, jak mohl bez obav cestovat svou vlastní zemí a navštěvovat ty sousední. Zkrátka si s těmi modely hrál jako malý kluk.
Kromě toho hravého využití měly modely i praktický účel. Sloužily jako nástroj vojenského plánování, pro obranu i útok, pro výuku. Umožňovaly francouzským stratégům lépe chápat terén ve vztahu k sídlům, a to bez nutnosti přímo cestovat na místo.
Poptávka po reliéf-plánech se u dvora stala posedlostí. Bylo třeba zachytit všechny významné pevnosti, staré i nové. A také strategické přístavy a pohraniční města Francouzského království. A pochopitelně také města na odvrácené straně hranice, v sousedních zemích.
Le Mont-Saint Michel, slavná klášterní pevnost na pobřeží Normandie? Tu pochopitelně musíme ve sbírce mít. Stejně jako pyrenejské Villefranche de Conflent nebo Toulon.
Pokud se vám vybaví sběratelská posedlost „našeho“ císaře Rudolfa II., kterou tvůrčím způsobem nadnesl film Martina Friče, Císařův pekař – Pekařův císař, tohle nejspíš nebylo úplně nepodobné. Jen místo Madon, Venuší a obrazů s Monou Lisou to bylo o trojrozměrných plánech měst.
Modely se vyráběly z papíru, dřeva, hedvábí a kovu. V měřítku zachycovaly stavby, modelovací hlínou se tvaroval terén. A kovové a skleněné doplňky se využívaly pro mosty, děla a další technické prvky. Barvy a textury napodobovaly skutečný vzhled terénu, jeho vegetaci či substrát.
Jeden takový model města či pevnosti, se zachycením širšího okolí, mohl mít i několik metrů čtverečních. Třeba Bayonne, model města a pevnosti na jihozápadě Francie, pokrývá plochou rozlohu garsonky. Má 56 metrů čtverečních.
Pro potřeby ministerstva války a hravého krále jich bylo za pětadvacet let vytvořeno několik stovek. Sbírka byla tak obsáhlá a rozměrná, že ji v roce 1700 nechali přemístit do Louvru.
Největší díl sbírky, asi 150 exemplářů, tvořily takzvané sites fortifiés, pevnostní místa.
Sbírka reliéf-plánů se dočkala několika rozšíření. Například během války o rakouské dědictví bylo postaveno velké množství modelů nově dobytých měst. A velké aktualizace, doplnění o domy a hradby, se pak modely dočkaly i v roce 1754.
Posledními vyrobenými modely se staly Saint-Omer v roce 1758 a o rok později pevnosti Saint-Philippe aux Baléares. Poté ale nový režim na nádhernou sbírku modýlků zanevřel. V roce 1774 byla sbírka silně poškozena, během stěhování z Louvru do Invalidovny.
Nový impuls k jejímu rozšíření přinesl až výbojný Napoleon, který rozšířil kolekci o další strategická města. Dlouho na ni sedal prach, než byla v roce 1927 prohlášena za historickou památku. V roce 1943 se pak dočkala svého vlastního muzea.
Muzeum se oficiálně jmenuje Musée des Plans-Reliefs, tedy Muzeum reliéfních modelů. A najdeme jej v Hôtel national des Invalides, v sedmém pařížském obvodu. Patří přesně k těm místům, která se vyplatí navštívit, a to nejen když v Paříži prší.
Před očima tu totiž budete mít historii a dobovou architekturu celé Francie. Města a městečka, pevnosti a přístavy, skoro jako na dlani. Za jedno vstupné tu procestujete hodný kus státu. Z Calais do Saint Tropez je to tu jen pár kroků.
Přímo v expozici muzea je dnes prezentováno osmadvacet modelů, tedy přibližně asi desetina z počtu těch dochovaných. Další jsou uskladněny v depozitáři muzea. A pokud byste chtěli vidět další, ty vystavují v Muzeu krásných umění v Palais des Beaux Arts v Lille.
Do pařížského Musée des Plans-Reliefs se můžete dostat na tutéž vstupenku jako do Musée de l’Armée. I kdyby pro vás muzeum s vojáky, kanóny a šavlemi nebylo to pravé, tohle hravé muzeum plné trojrozměrných modelů si uniknout nenechejte.
