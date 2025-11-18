Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů

Radomír Dohnal
Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo strategických, vojenských. Sloužila k plánování obrany i jako podklad pro útoky na sousední státy.
Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo strategických, vojenských. Sloužila k plánování obrany i jako podklad pro útoky na sousední státy.

Ke vzniku muzea, nad kterým se dnes může nadšením tetelit každý modelář nebo...

Útočné i obranné akce, odvážné ofenzivy a ústupové boje, se ovšem neobešly bez...

Obléhat nějaké cizí město, případně udržovat zásobování vlastního města v...

Proto také navrhl ctěný markýz François Michel Le Tellier de Louvois,...

Úkolu se zhostily kartografické dílny v Béthune a Lille. Při jejich výrobě...

Výroba modelů tak byla jedním báječným dobrodružstvím. Celé oddíly inženýrů...

Král kouzlu strategických reliéfních vyobrazení docela podlehl, a osobně...

Kromě toho hravého využití měly modely i praktický účel. Sloužily jako nástroj...

Poptávka po reliéf-plánech se u dvora stala posedlostí. Bylo třeba zachytit...

Le Mont-Saint Michel, slavnou klášterní pevnost na pobřeží Normandie? Tu...

Pokud se vám vybaví sběratelská posedlost „našeho" císaře Rudolfa II., kterou...

18. listopadu 2025

