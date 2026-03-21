Takzvaný „Vertige de la Tour“ nabízí přechod po zhruba čtyřicetimetrové síťové lávce, která je napnutá mezi východním a západním pilířem věže. Konstrukce, kterou navrhla specializovaná společnost Arboricorde, je považována za nejvyšší visutý most v městském prostředí ve Francii.
Návštěvníci se pohybují nad volným prostorem, přičemž bezpečnost zajišťuje systém lan a sítí. Výsledkem je zážitek, který kombinuje lehký adrenalin s jedinečnými výhledy na Paříž i samotnou „železnou dámu“.
Atrakce je dostupná zdarma pro všechny, kdo mají vstupenku na věž. Je však nutné si zarezervovat čas prostřednictvím QR kódu (bližší informace získáte na tomto odkazu).
Visutý most je otevřený do 3. května, přičemž provozní doba se liší podle dne v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek a neděle od 11 do 18 hodin; středa, pátek a sobota od 11 do 20 hodin). Dobrou zprávou je, že zážitek si mohou užít i rodiny – vstup je povolen dětem od tří let (děti mladší 12 let musí doprovázet dospělý).
Novinkou letošní sezony je také jarní terasa přímo naproti mostu. Po adrenalinovém přechodu si tak můžete odpočinout v prostředí plném zeleně a květin, dát si drink nebo něco malého k jídlu a vychutnat si pohled na Paříž z výšky.