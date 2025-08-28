Podle raného textu Nican Mopohua z roku 1556 se Panna Marie zjevila chudému Juanu Diegovi celkem čtyřikrát. Vyzvala ho, aby na pahorku postavil kostel. Biskup mu ale nevěřil, a proto ho požádal o důkaz, že je zjevení pravé. Panna Marie poslala Diega, aby nasbíral růže. Ty pak zázračně rozkvetly uprostřed zimy a v pouštní krajině. Juan Diego je nesl v plášti, a jakmile ho rozvinul před biskupem, na hrubé látce se objevil dokonalý obraz Panny Marie Guadalupské.
Zjevení mluví jazykem Aztéků
Panna Marie se na plášti (tilmě) zjevila v podobě, která byla pro Indiány naprosto srozumitelná a plná významu. Její tmavá pleť a tradiční oděv jí dodávaly domorodý charakter, ale skutečné poselství se skrývalo v detailech.
Paprsky slunce
Panna Marie stojí před sluncem, které bylo pro Aztéky symbolem jejich hlavního boha Huitzilopochtliho. Její postavení před sluncem ale neznamená, že ho zastiňuje. Spíše dává najevo, že je větší a mocnější než aztéčtí bohové.
Měsíc pod nohama
Panna Marie stojí na půlměsíci, který symbolizuje aztéckého boha noci, opeřeného hada Quetzalcoatla. Svým postavením na měsíci ukazuje, že je mocnější než on a že ho přemohla.
Hvězdy na plášti
Hvězdy na jejím plášti odpovídají přesnému postavení souhvězdí, která byla na mexické obloze vidět 12. prosince 1531, v den posledního zjevení. Pro Aztéky, kteří uctívali hvězdy jako božstva, to bylo jasným poselstvím, že Panna Marie přichází z nebe a má nebeskou autoritu.
Černá stuha
Černá stuha, kterou má Panna Marie uvázanou kolem pasu, byla aztéckým symbolem těhotenství. Tímto gestem se představila jako Matka božského Syna.
Květiny na tunice
Na růžové tunice jsou zlaté květy, které představují hory a řeky – symboly pravdy. Květina se čtyřmi okvětními lístky (Nahuitzalli) nad jejím břichem je pro Aztéky nejposvátnějším symbolem, který označuje střed vesmíru a božství. Tento detail tak Aztéky jasně informoval, že Panna Marie čeká božské dítě.
Sklopené oči
Její sklopené oči a ruce spojené v modlitbě byly pro Aztéky dalším důležitým signálem. Naznačovaly, že ona sama není bohyní, ale že se modlí k někomu, kdo je větší než ona. Tím potvrdila monoteistickou podstatu křesťanství.
Obraz Panny Marie Guadalupské je skutečně mistrovským dílem komunikace. V jednom vizuálním díle dokázal spojit dva světy – španělský křesťanský a aztécký domorodý. Panna Marie v něm promlouvá skrze symboly, které Aztékové znali ze své vlastní kultury, a tím jim usnadnila přijetí nové víry. Už osm let po zjevení, tedy v roce 1539, se osm milionů Aztéků přihlásilo ke katolické víře.
Věda a záhada: Co se skrývá na tilmě
Přestože obraz vznikl před téměř 500 lety, je v naprosto dokonalém stavu. A právě to je největší záhada, protože plášť, na kterém je namalován, je z agávových vláken. Taková látka by se měla přirozeně rozpadnout do třiceti let. Přesto je tilma dodnes pevná a odolná.
Navíc moderní věda nedokázala vysvětlit, jak obraz vznikl. Chemické analýzy ukázaly, že na něm nejsou žádné stopy po štětci a pigmenty nebyly identifikovány. Zdá se, že barvy jsou nanášeny bez použití pojiva a mění odstíny podle úhlu pohledu, což vytváří perleťový efekt.
Nevysvětlitelné jevy, které fascinují vědu
Teplota obrazu
Podle termografického skenování má povrch pláště Panny Marie konstantní teplotu 36,6 °C, což odpovídá teplotě zdravého lidského těla.
Absence plísní a hmyzu
Přestože je tilma po staletí vystavena velké vlhkosti v místní bazilice a tisíce lidí se jí denně dotýkají, nikdy se na ní neobjevily stopy plísní, roztočů ani jiného hmyzu. Tato skutečnost je podložena řadou pozorování a je obzvláště záhadná, vzhledem k vlhkému podnebí v Mexiku a podmínkám v bazilice.
Rytmický tlukot srdce
Na základě akustické analýzy pláště, kterou realizoval Dr. J. C. Trejo, byl v blízkosti obrazu Panny Marie Guadalupské naměřen pravidelný zvuk podobný tlukotu srdce s rytmem 115 úderů za minutu. Jedná se o frekvenci, která je typická pro nenarozené dítě v matčině děloze.
Perleťový efekt
Jak už bylo zmíněno, barvy na plášti mění svůj odstín podle úhlu, z jakého se na ně lidé dívají. Tento perleťový efekt připomíná spíše odraz světla než klasickou malbu. Tento jev je patrný na první pohled a byl dokumentován řadou oftalmologů a fotografů. Způsob, jakým se barvy mění, není charakteristický pro klasickou temperu ani olejomalbu.
Neznámé pigmenty
Chemické analýzy, provedené dokonce i odborníky z NASA, nedokázaly identifikovat pigmenty, které byly na plášti použity. Nejedná se o žádné známé barvy z rostlinné, živočišné ani minerální říše, což je další z mnoha záhad. Tyto pigmenty zkrátka neodpovídají žádným známým barvám, které byly v 16. století dostupné. Někteří vědci se domnívají, že pigmenty na tilmě nemají žádné barvivo, ale místo toho se jedná o strukturální barvy, které se vytvářejí lomem světla. Tento jev je typický pro motýlí křídla nebo paví pera.
Absence štětců
Mikroskopické analýzy ukázaly, že na obraze nejsou žádné stopy po štětcích ani po nákresu. To naznačuje, že obraz nebyl namalován tradiční technikou. Spíše to vypadá, jako by byl na látku najednou „natištěn“.
Není tak divu, že je obraz Panny Marie Guadalupské považován za jedno z největších historických a vědeckých tajemství.
Oko Panny Marie Guadalupské
Nejzajímavějším objevem je však oko Panny Marie Guadalupské. Po zvětšení zorniček byly objeveny odrazy lidských postav. Podle analýz oftalmologů a odborníků na digitální zpracování obrazu, jako byl José Aste Tönsmann, odrazy odpovídají postavám a scéně, která se pravděpodobně odehrála v místnosti, kde svatý Juan Diego rozvinul plášť s růžemi před biskupem Frayem Juanem de Zumárragou.
Další studie ukázaly, že odrazy se chovají podle takzvaného Purkyňova–Samsonova zákona. Tento jev se týká trojice obrazů, které se vytvářejí na povrchu lidského oka a odrážejí se v něm. To, že se tento jev objevil na obraze, je pro vědce těžko vysvětlitelné.
Oftalmologové, kteří se obrazem zabývali, zjistili, že když na zorničky dopadne světlo, působí, jako by byly duté. To není možné na rovném povrchu. Vědci stále nedokázali vysvětlit, jak mohly být tyto optické jevy na plátně vytvořeny.
Pohled odborníků na pomezí víry, historie a symbolismu
Díky těmto neobvyklým vlastnostem se obraz stal předmětem mnoha debat.
Pohled víry
Katolická církev v něm vidí jasný zázrak. Církevní vyšetřování z roku 1666, které zahrnovalo malíře, historiky i lékaře, dospělo k závěru, že obraz nemohl vytvořit člověk.
Historický pohled
Někteří historici, jako například Stafford Poole, tvrdí, že původní příběh se rozšířil až v 17. století. Podle nich se události neustále upravovaly a vylepšovaly, což činí původní dokumenty nespolehlivými.
Kulturní pohled
Někteří odborníci se domnívají, že název „Guadalupe“ je ve skutečnosti upravená nahuatlská fráze „Coātlaxopeuh“, což znamená „ta, která rozšlápne hada“. To by mohlo naznačovat záměrné spojení se starodávnou aztéckou bohyní Tonantzin, což by usnadnilo přijetí křesťanství mezi domorodým obyvatelstvem.
Ať tak, či tak, Panna Maria Guadalupská byla v roce 1945 prohlášena Svatým stolcem patronkou a ochránkyní Ameriky.
Panna Maria nejen Guadalupská
Zjevení Panny Marie a nevysvětlitelné jevy se objevují po celém světě. Jedním z nejznámějších příkladů je zjevení Panny Marie v Lurdech ve Francii v roce 1858. Zde se zjevila mladé Bernadettě Soubirousové a místo se stalo poutním místem, kde se dějí uzdravení, která věda nedokáže vysvětlit. Podobné události, i když s různými poselstvími, se odehrály i jinde ve světě.
V roce 1917 se ve Fatimě v Portugalsku zjevovala Panna Marie třem malým dětem: Lucii, Jacintě a Franciscovi. Během těchto zjevení jim předávala proroctví, známá jako Tři fatimská tajemství. Poslední zjevení 13. října 1917 doprovázel „zázrak Slunce“, kdy Slunce rotovalo, měnilo barvy a zdánlivě padalo k zemi. Tento jev byl popsán nejen věřícími, ale i novináři a skeptiky, kteří byli události přítomni. Událost měla 70 tisíc svědků.
Další pozoruhodná zjevení se odehrávala v letech 1973 až 1979 v japonském městě Akita, kde se Panna Marie zjevila řeholní sestře Agnes Katsuko Sasagawové. Sestra Agnes, která byla hluchá, měla slyšet tři poselství, v nichž Panna Marie vyzývala k modlitbě a pokání. Místní dřevěná socha Panny Marie začala proslulým způsobem plakat a krvácet. Odborné testy prokázaly, že tekutina tekoucí ze sochy je lidská krev a slzy. Ačkoliv zjevení nebylo oficiálně schváleno Vatikánem, bylo uznáno místním biskupem.
