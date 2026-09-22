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Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou

David Chuchma
Panamerická dálnice v Panamě. Její souvislá trasa se před hranicí s Kolumbií...

Panamerická dálnice v Panamě. Její souvislá trasa se před hranicí s Kolumbií přeruší a dál pokračuje až na druhé straně Dariénské džungle. | foto: Profimedia.cz

Muž s dítětem odpočívá v hamace na pobřeží. Část cesty k Dariénu absolvovali...
Příslušníci bezpečnostních složek procházejí tropickou vegetací v oblasti...
Stanoviště bezpečnostních složek Alto Limón v oblasti Dariénu. Region u...
Pes odpočívá na hromadě záchranných vest používaných při přepravě lidí po...
21 fotografií
Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí odolává plánům na výstavbu silnice a v posledních letech se stala také jednou z nejnebezpečnějších migračních tras na světě.

Vyrazit autem z Aljašky na jih amerického kontinentu je v principu možné. Tisíce kilometrů Panamerické dálnice a na ni navazujících silnic vedou přes Kanadu, Spojené státy, Mexiko i země Střední Ameriky. Pak ale cesta v panamském městečku Yaviza skončí. Před řidičem zůstává džungle. Na druhé straně, v Kolumbii, silniční síť znovu pokračuje.

Mezi oběma místy však leží přibližně stokilometrová mezera známá jako Darién Gap, španělsky Tapón del Darién. Je jediným přerušením Panamerické dálnice mezi Severní a Jižní Amerikou. Oblast tvoří tropický prales, bažiny, řeky a horský terén a běžným automobilem ji projet nelze.

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Darién se rozkládá na hranici Panamy a Kolumbie a jeho nepřístupnost není jen výsledkem chybějící silnice. Human Rights Watch popisuje prudké a kluzké svahy, rychle tekoucí řeky a horské hřebeny dosahující přibližně 1 800 metrů. Zvlášť během období dešťů dokážou řeky rychle zesílit a průchod oblastí ještě více zkomplikovat.

Myšlenka propojit obě části Panamerické dálnice není nová. O stavbě komunikace přes Darién se diskutovalo po desetiletí a Spojené státy se na přípravách projektu podílely už ve 20. století. K dokončení ale nikdy nedošlo. Překážkou není pouze náročnost stavby v bažinaté a hornaté džungli. Výstavba by zasáhla jednu z mimořádně cenných přírodních oblastí kontinentu.

Migranti míří přes pás Darién mezi Kolumbií a Panamou v naději, že se dostanou...

Panamský Národní park Darién má rozlohu 579 tisíc hektarů a od roku 1981 je na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace přímo upozorňuje, že případné dokončení Panamerické dálnice by mohlo zásadně změnit území, které zůstává obtížně přístupné, a zvýšit tlak spojený s rozšiřováním zemědělství, osidlováním a odlesňováním. V oblasti zároveň žijí původní obyvatelé a část území podléhá jejich tradičnímu užívání.

V minulosti hrála roli ještě jedna překážka. Americký vládní kontrolní úřad GAO v roce 1977 uváděl, že dokončení úseku závisí také na zvládnutí slintavky a kulhavky v Kolumbii. Neprostupná oblast fungovala jako přirozená bariéra mezi Jižní a Střední Amerikou.

Přes džungli prošlo půl milionu lidí za rok

To, co nedokázaly silniční stavby, začali v posledních letech ve velkém překonávat lidé pěšky. Darién se změnil v jednu z hlavních tras migrantů směřujících z Jižní Ameriky na sever. V roce 2023 zaznamenaly panamské úřady rekordních 520 085 přechodů, mezi nimi tento úsek zdolalo více než 113 tisíc dětí. Přicházeli nejen lidé z Venezuely, Haiti či Ekvádoru, ale také z dalších částí světa, včetně Asie a Afriky.

Cesta přitom může trvat několik dní. Migranti podle Human Rights Watch vyráželi z kolumbijských oblastí Necoclí či Turbo, pokračovali lodí k Acandí nebo Capurganá a následně se vydávali pěšky do džungle. Spali ve stanech nebo pod širým nebem.

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Organizace také zdokumentovala loupeže, vydírání a sexuální násilí páchané na lidech během cesty. Mezi roky 2021 a 2024 evidoval projekt Missing Migrants založený Mezinárodní organizací pro migraci nejméně 245 mrtvých nebo pohřešovaných v oblasti Dariénu.

Organizace přitom upozorňovala, že skutečný počet může být výrazně vyšší, protože část obětí se nikdy nenajde. Lékaři bez hranic zase během roku 2023 poskytli péči 676 lidem po sexuálním násilí. Jen v prosinci téhož roku organizace ošetřila 214 takových případů.

Migranti míří přes pás Darién mezi Kolumbií a Panamou v naději, že se dostanou...

Přes svou pověst není Darién pouze místem migrace. Do některých částí oblasti míří také dobrodružní turisté, milovníci přírody a pozorovatelé ptáků. Agentura Reuters v roce 2023 popsala, že existuje několik společností organizujících vícedenní expedice do panamské džungle. Turistické trasy se přitom zpravidla nacházejí v jiné části oblasti než hlavní migrační koridory. Zatímco migrace se soustředí především blíže ke karibskému pobřeží, většina turistických výprav míří podle agentury do oblastí blíže Tichému oceánu.

Část Dariénu přitom rozhodně není místem pro individuální dobrodružnou výpravu. Aktuální cestovní doporučení amerického ministerstva zahraničí z letošního srpna řadí území jižně od obcí Jaque, Manene, Yaviza a Lajas Blancas až ke kolumbijské hranici do nejvyššího stupně „Do not travel“, neboli necestovat. Důvodem je podle USA kriminalita, obchodování s lidmi a velmi omezené možnosti zásahu záchranných složek. V džungli ale také žije spousta jedovatých a zvířat a predátorů.

Z půl milionu na stovky

Za poslední tři roky se ale obraz Dariénu dramaticky změnil. Po rekordních 520 085 přechodech v roce 2023 klesl jejich počet v roce 2024 na 302 203. V roce 2025 už panamské ministerstvo bezpečnosti zaznamenalo pouze 3 091 nepravidelných přechodů, což představovalo meziroční propad o 99 procent. Panamská vláda pokles spojuje mimo jiné s uzavíráním nelegálních stezek v džungli a dalšími opatřeními proti migraci.

Trend pokračuje také letos. Do 7. září 2026 bylo zaznamenáno pouze 481 lidí, kteří prošli Dariénem tradičním směrem z Kolumbie do Panamy. Ještě o tři roky dříve jich bylo za celý rok více než půl milionu. Současně se objevil opačný pohyb. Panamské úřady letos do 7. září evidovaly 6 293 migrantů putujících na jih, tedy směrem zpět k Jižní Americe.

Muž s dítětem odpočívá v hamace na pobřeží. Část cesty k Dariénu absolvovali migranti také loděmi podél karibského pobřeží.
Příslušníci bezpečnostních složek procházejí tropickou vegetací v oblasti Dariénu na hranici Panamy s Kolumbií.
Stanoviště bezpečnostních složek Alto Limón v oblasti Dariénu. Region u panamsko-kolumbijské hranice dlouhodobě střeží armáda a policie.
Pes odpočívá na hromadě záchranných vest používaných při přepravě lidí po řekách a pobřeží v oblasti Dariénu.
21 fotografií

Džungle, kterou před několika lety každý den procházely dlouhé zástupy lidí, je tak dnes podstatně klidnější. Nic se ale nezměnilo na tom, co z Dariénu udělalo jedno z nejpozoruhodnějších míst amerického kontinentu. Silnice tu stále končí. Za ní zůstává prales, který už více než půl století odolává snahám propojit poslední chybějící článek pozemní cesty napříč americkým kontitentem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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