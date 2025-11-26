Důvody, proč se zastavit v pákistánském Gilgit-Baltistánu v údolí Hunza, se dlouhodobě blížily nule. Oblast sice slibovala zajímavé scenérie horských štítů, ale těmi už byli cestující po trase Karákóramské dálnice, hlavní dopravní tepny regionu, beztak dávno přesycení. Všechna ta turisticky přitažlivá místa, staré pevnosti, údolí Naltar nebo národní park Deosai, odtud ležela až dál.
Údolí Hunza proto bylo vnímáno víceméně jen jako průjezdná klikatící se spojnice, vymezující dobu ne až tak záživného čekání na další zajímavosti. To se ale změnilo v lednu 2010. Radikálně.
Masivní sesuv půdy, pravděpodobně vyvolaný předchozím zemětřesením, tu pod sebou pohřbil vesnici Attabad. Z horské osady při cestě, sídla s necelými čtyřmi stovkami obyvatel, nezbylo prakticky nic. V té tragédii se dá považovat za štěstí, že počet obětí nebyl vysoký. Terénní zpráva mise OSN a pákistánské deníky psaly o dvou desítkách pohřešovaných a mrtvých. Obyvatelé prý byli varováni postupujícími sesuvy a lavinami kamenů, takže se stačili téměř včas stáhnout do bezpečné vzdálenosti.
Z malé vesnice, kde byly domy vystavěny z kamene a hlíny; z terasovitých políček a alejí stromů lemujících cesty, nezbylo zhola nic. Převrstvilo je na pětapadesát milionů metrů krychlových materiálu, který se utrhl z úbočí kopce. To tsunami z bláta a kamení sesuvu přitom nezničilo jen vesnici. Přetnulo i trasu Karákorámské dálnice a zasypalo říční koryto řeky Hunza, která dala celému údolí jméno.
Zkáza vesnice Attabad ovšem byla příběhem na pokračování. Zatímco se v 760 kilometrů vzdáleném Islámábádu úředníci dohadovali, jak nejlépe vesničanům po katastrofě pomoci (a jak co nejrychleji znovu zprovoznit tu „dálnici“), posloužila masa uvolněné horniny jako přírodní hráz, která prakticky zablokovala celé údolí Hunza valem přes 600 metrů širokým a vysokým desítky metrů. A tuto překážku nedokázala voda řeky prorazit, a proto její hladina začala proti proudu stoupat.
V druhém dějství tak už nebyla k řešení jen otázka, kam s přeživšími z Attabadu, ale také kam evakuovat obyvatele z vesnic Ainabad, Šiškat, Gulmit a Gulkin. Právě tyto čtyři vesnice podél koryta řeky se ocitly v dosahu vzdutí. Katastrofa se začala z údolí Hunza přelévat i do napojeného ramene údolí Gojal, počet vysídlenců dosáhl šesti tisícovek. A do pěti měsíců od sesuvu půdy se počet lidí postiženými nebo ohroženými sekundárními následky katastrofy zvýší na dvacet tisíc.
Pákistánští inženýři pochopitelně bádali, jak hráz vytvořenou sesuvem rozebrat. Spočítali, že vrstva hornin sesedlých a přehrazujících řeku v úzké soutěsce má mocnost přibližně 120 metrů. Byla prakticky k nerozebrání. A navíc by takový počin ohrozil vesnice po proudu, zejména blízký Salmanabad.
Inženýři vyčíslili, že jen k obnovení průjezdnosti dálnice sesuvem by byly třeba dva měsíce práce. Proto se nakonec rozhodli nedělat nic. Přispělo k tomu i to, že 29. května 2010 začala řeka poprvé přetékat přes hranu hráze, a v průběhu následujících měsíců vytvořila přirozený přepadový kanál.
Z tragédie zdrojem příjmů
Řeka si tedy našla skrze zával cestu sama, její proud si postupně vyhlodal erozí kanál, zahloubený asi pětadvacet metrů pod původním vrcholem hráze.
Hráz samotná prý protržením nehrozí, je geologicky stabilizovaná. A Karakorámská dálnice se vydala upravenou objízdnou trasou, delší o devatenáct kilometrů, přes sérii pěti hlavních a několika menších spojovacích tunelů nad údolím. Nazývají se Tunely Pákistánsko-čínského přátelství a oficiálně byly otevřeny 15. září 2015.
Tím rokem také končí období strastí. Život se v údolí Hunza vrátil do normálu. S jedním podstatným rozdílem. Tam, kde dřív bylo pět údolních vesnic, dnes stojí hladina vody. Jezero Attabad, vytvořené přehrazením toku řeky Hunza.
Jezero dosahuje délky jednadvacet kilometrů a průměrné hloubky jedné stovky metrů. Přírodní katastrofa, která ničila a brala životy, tu vytvořila nový div přírody. Z údolí Hunza, které bylo víceméně dobré jen k tomu, abyste se odtud mohli dívat na zajímavá místa, k nimž se chcete vydat, se stalo samo místo hodné zájmu a obdivování.
Panorama rozeklaných štítů hor se tu zrcadlí v kobaltově modré hladině jezera a tyto krajinné scenérie berou dech. Jezero Attabad už není průjezdnou spojnicí, ale hlavním cílem. V roce 2025 byl, i přes přiznaná bezpečnostní rizika, region Gilgit-Baltistán vyhlášen v mezi pětadvaceti top destinacemi v žebříčku BBC Travel. A svému tragickému původu navzdory se jezero stalo zdrojem vítaných ekonomických příležitostí. Katastrofa se tu přetavila v potenciál.
Kolem jezera vyrostly desítky stánků, obchodů s řemeslnými výrobky, loděnic a půjčoven lodí. Objevily se tu nové hostely a hotely, které generují příjmy těm, kteří tu prve přišli o domovy.
Údolí Hunza díky jezeru Attabad přestalo být spojnicí, stalo se křižovatkou. Výchozím bodem k planinám Baskochi, k visutému mostu Hussaini, k ledovci Hopper a k vyhlídkám na skalní věže Passu Cones. Cesty k nim odtud rázem dávají víc smyslu, protože se základnou na březích nádherného jezera lze tu mapu regionu číst docela jinak. Dnes, po patnácti letech, se už o novém jezeře nehovoří jako o tragédii, ale jako o zázraku.
