Položil si prostou otázku: „Co kdyby to letadlo spadlo?“ A pak se herec Tom Hanks zasnil: „Jaké by to bylo být novodobým trosečníkem v Tichém oceánu?“ Nechal svou představivost plout volným prostorem.

Náčelník si za každého zabitého a snědeného nepřítele přidal kámen do řady vedle své chýše. Nakonec jich čítala téměř devět set, měřila dvě stě metrů.