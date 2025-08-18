Dovolená na konci světa. Vydejte se na nejodlehlejší místa naší planety

Radomír Dohnal
Nedají se nazvat nedostupnými. S dostatkem prostředků a trpělivosti k nim skutečně dorazit můžete, byť jen cesta samotná měří tisíce kilometrů a trvá v řádu dní. Proč takové strasti snášet? Třeba kvůli přírodním krásám nebo kouzlu odlehlosti. Ten pravý důvod k návštěvě musíte znát sami.
Část 1/5

Ostrov Lorda Howa

Dalo by se říct, že život se na ostrově Lorda Howa zastavil. Ale naštěstí se zastavil ve velmi poklidné a příjemné fázi. Pokud hledáte místo, kde můžete „vypnout“ a regenerovat, jste tu dobře.

Jedenáct kilometrů dlouhý výběžek ostrova Lorda Howa vznikl v hlubinách oceánu, a na hladinu jej před miliony lety vyzvedla až vulkanická činnost. Ta také vysvětluje zdejší dramatický a hornatý reliéf. I když jen málo vrcholků tu přesahuje pětistovku metrů, jejich ostré špice mohou potrápit i zkušené horaly.

Zdejšími turistickými lákadly by se dala popsat velmi útlá brožurka, bez obavy z toho, že byste na nějakou místní pamětihodnost zapomněli. Je tu šest pláží usazených v podlouhlé laguně, sedm pořádných kopců, jedna vyhlídka. A také jedna jediná silnice, která to všechno propojuje. Vozový park zdejší autopůjčovny činí šest automobilů, proto většina výletníků dává přednost cyklistice. Není divu, na necelých patnácti kilometrech čtverečních souše to úplně postačuje.

Navíc je přes 70 procent místní rozlohy přísnou přírodní rezervací, spadající pod UNESCO. Ostrovní izolace se tu postarala o vznik mnoha exotických životních forem ptáků, hmyzu i stromů. A podvodní život v severních korálových útesech je též unikátní. Nemusíte se přitom bát, že byste se tu ztratili v tlačenici. Ostrov Lorda Howa má nastavenou kvótu, více než 400 zahraničních turistů se tu v jeden moment nesmí vyskytovat.

Představu o ideální dovolené tak kalí jen jediná věc – doprava. Na ostrově není přístav pro komerční lodě, lodní doprava pro turisty neexistuje. Z Česka byste se museli nějak dostat do Sydney (nejspíš s přestupem někde v Dubaji, Dauhá nebo Singapuru) a odtud pak soukromou leteckou společností QuantasLink na ostrov v Tasmánském moři. To posouvá délku trasy na necelých 17 000 kilometrů a dobu letu někam k šedesáti hodinám.

Ostrov lorda Howa. I když tu mají jen jednu silnici, místní si na vlastnictví osobních automobilů zakládají. Registrovaných vozů mají 280, tedy jen o málo méně, než je tu obyvatel. Jen tedy svá auta moc nepoužívají a dávají přednost jízdním kolům. Stejně jako turisté.
Ostrov Lorda Howa obývá „stálá“ populace asi 350 lidí. Většina z nich se věnuje zemědělství a rybaření, a o cestovatele prazvláštní zájem nejeví.
Hlavní atrakcí ostrova Lorda Howa je osm kilometrů dlouhá laguna, lemovaná písečnými plážemi. Na severu pak začíná pásmo korálových útesů, lákajících potápěče.
Dovolená na konci světa. Vydejte se na nejodlehlejší místa naší planety

