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Chichibugahama nebyla nově objevena geograficky, ale spíš „rozpoznána“ novým způsobem vnímání. Pohledem skrz objektivy chytrých telefonů. Z prakticky neznámé pláže na ostrově Šikoku se tak v průběhu jediné sezony stalo jedno z nejvyhledávanějších míst v celém Japonsku. Důvod? Dokonalý efekt zrcadlení.
Autor: Getty Images
Byla tu, co si lidé pamatují. Za nějak mimořádnou ji ale nikdy nepovažovali. Na japonském ostrově Šikoku jsou totiž stovky různých pláží a desítky z nich přináleží k turistickým resortům. Z hlediska popularity byla vždy spíš zmiňována Tsutajima nebo Awašima.
Autor: Photos of Japan, Creative Commons
Jenže pak přišel rok 2016 a všechno bylo najednou jinak. Organizace na podporu cestovního ruchu v okresním městě Mitoyo v prefektuře Kagawa vyhlásila „pro místní“ fotografickou soutěž. Něco ve smyslu: „Ukažte, co se vám u nás líbí a co máme propagovat okolnímu světu.“ A snímky se jen hrnuly.
Autor: ČTK
O největší rozruch se tenkrát postarala fotka, která zachycovala siluety dvou dětí stojících na pláži u mělké přílivové tůně, v níž se dokonale odrážela okolní obloha. Neukážeme vám ji. Ze sociálních sítí totiž zmizela, její autor už nechtěl tolik slávy pro své ratolesti.
Autor: ČTK
Nicméně, to dílo mělo nádherný efekt zrcadlení, vychytanou kompozici a příjemnou barevnou atmosféru. Pro úplnost se asi hodí zmínit, že ta fotka s dětmi a zrcadlením ve vodní hladině fotografickou soutěž v Mitoyo nakonec vlastně nevyhrála.
Autor: Dokudami, Creative Commons
Ten snímek ale rozhodně patřil k nejdiskutovanějším. A všichni řešili, kde že je to místo, na němž byla fotka pořízena.
Autor: Dokudami, Creative Commons
Ukázalo se, že tou kulisou pro snímek s dokonalým odrazem byla Chichibugahama (psáno též jako Titibugahama). Místo, jehož název se překládá jako Pláž otce a matky. S legendou o ztraceném dítěti, které tu zachránilo své rodiče před lupiči.
Autor: Photos of Japan, Creative Commons
Pláž Chichibugahama nebyla lidem z prefektury Kagawa vyloženě neznámá. Jen to pro ně byla docela obyčejná lokalita, další klasické místo ke koupání pro „domácí“. Podle rešerší nebyla od 90. let až do roku 2016 ani jednou zmíněna v průvodcích pro zahraniční turisty.
Autor: Photos of Japan, Creative Commons
Ten soutěžní snímek, který vynikal obrazem odrazu, inspiroval celé davy návštěvníků. Každý najednou chtěl vyzkoušet vyfotit jej trochu jinak a lépe, udělat ten dokonalý záběr po svém. Na pláž Chichibugahama, kterou dosud navštěvovali jen místní, zavítalo na jaře 2017 přes 50 000 fotografů.
Autor: Photos of Japan, Creative Commons
Napomohl tomu i úředník odboru cestovního ruchu Mitoyo, který na stránkách města zveřejnil podrobný návod, jak takové „dokonalé“ fotky nafotit, spolu s kalendářem časů odlivu a načasování západu slunce.
Autor: ČTK
To správné načasování je důležitější, než by se mohlo zdát. Po většinu času je totiž kilometr dlouhá Chichibugahama docela obyčejnou pláží, na níž se rytmicky střídá příliv s odlivem. Aby ten zrcadlový efekt fungoval, musí se sejít přesný moment odlivu, západ slunce a naprosté bezvětří.
Autor: ČTK
Místní ten fenomén nazývají Seto-no-yunagi. Znamená to „Večerní utichnutí větru nad Vnitřním mořem Seto“. A taková věc se nepřihodí vždy. Důležitá je i perspektiva fotoaparátu. Zrcadlení vynikne až tehdy, když položíte objektiv fotoaparátu nebo mobilu těsně nad vodní hladinu.
Autor: Profimedia.cz
Chichibugahama se stala nejvyhlášenější pláží ostrova Šikoku a turistickou perlou celého Japonska. Zapsala se mezi místa s nejkrásnějšími západy slunce v Japonsku, mezi místa nejromantičtější, nejkrásnější, unikátní. Od roku 2017 těmto žebříčkům stále vévodí.
Autor: Photos of Japan, Creative Commons
Sláva, šířená rychlostí internetu a udávaná počty sledujících na Instagramu, na sebe nenechala dlouho čekat. Pláž Chichibugahama, kterou donedávna znali jen místní, rázem uznával celý svět. Mitoyo, zvyklé na naprostý klid, muselo čelit situaci, kdy sem začaly proudit stovky tisíc turistů z celého světa.
Autor: ČTK
Ta křehká krása odrazu v hladině tu byla přítomná vždy. Jen starší generace, bez chytrých telefonů a sociálních sítí, neměly pražádný důvod ji tímto specifickým způsobem vnímat. Možná i vy sami chodíte na místa, kterým ke slávě chybí jediný dokonalý záběr. Jen o tom ještě nevíte.
Autor: ČTK