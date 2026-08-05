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KVÍZ: Velký prázdninový test. Vyzkoušejte 100 otázek, aby mozek nezakrněl
Magazín DNES už pošestnácté připravil velký test na prázdniny: sto otázek z nejrůznějších oborů. Kolik z nich zodpovíte správně?
Ruské turistky pochopily all inclusive po svém. Hotel musel přivolat policii
Skupina ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo s...
Konec minilahviček. Na těchto letištích si můžete vzít až dva litry tekutin
Cestování letadlem čeká příjemná změna. Na řadě evropských letišť už cestující nemusí přelévat kosmetiku do lahviček o objemu 100 mililitrů ani vyndávat elektroniku z příručního zavazadla při...
Česká Trója a protitankové překážky. Česká Kanada skrývá divočinu i romantiku
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.
Na 24 hodin k nedalekému Attersee. Našli jsme ideální útěk ze sevření města
Když letní vedra promění pražské podkrovní byty v neobyvatelné pece, nastává nejvyšší čas na útěk. Cíl? Solná komora v Horním Rakousku, jezero Attersee. Tato oblast je pro nás za humny, a přitom...
iDNES Lounge: První hotelbus vznikl z liazky, která sloužila jako pojízdný rentgen
Cestování, to může být také životní styl, opravdové objevování a poznávání kultur a také krajiny, třeba daleko v Jižní Americe nebo Africe. Se svými hotelbusy takhle svět už 35 let objíždí Jaroslav...
Žaludek se kroutí bolestí, polykám kusy ledu. Tropických 400 km na kole do Berlína
Blíží se půlnoc a cíl. Je 32 °C. V nohou téměř 400 kilometrů. Jaké to je, když se vydáte na kole z Prahy do Berlína? „Mohli jsme to otočit, ale lákalo nás nepoznané,“ vypráví Jakub Hlaváč z magazínu...
Po stopách četníka Cruchota. Azurová riviéra nabízí víc než jen Saint Tropez
I více než šedesát let po premiéře filmu Četník ze Saint Tropez má tato komedie stále své fanoušky. I proto se z městečka, kde se natáčela, stala turistická atrakce. Za návštěvu ovšem stojí i jeho...
Zrušili vám let těsně před dovolenou? Co vše musí aerolinka zaplatit?
Co se stane, když vám aerolinka zruší let? Cestující si může vybrat mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním do cílové destinace. Při čekání na nejbližší náhradní spoj může mít nárok také na...
Jedna fotografie změnila osud japonské pláže. Dnes ji obdivuje celý svět
Chichibugahama nebyla nově objevena geograficky, ale spíš „rozpoznána“ novým způsobem vnímání. Pohledem skrz objektivy chytrých telefonů. Z prakticky neznámé pláže na ostrově Šikoku se tak v průběhu...
Plavky nechte v tašce. Tyto evropské nudapláže stojí za návštěvu
Nahota na pláži už dávno není výstředností. Po celé Evropě existují místa, kde je stejně přirozená jako slunečník nebo ručník. Některé nudapláže nabízejí jen pár stovek metrů písku, jiné připomínají...
Děsivá tajemství Moherských útesů. Děti tu spouštěli po lanech nad divoký Atlantik
Moherské útesy patří k nejnavštěvovanějším místům Irska a na fotografiích vypadají téměř dokonale. Ve skutečnosti ale nabízejí mnohem víc než jen dramatické výhledy na Atlantik. Pokud se po nich...
Kde koupit zážitkový dárek? Srovnání 6 největších agentur 2026
Vybrat správný dárek je umění. Zážitek ale jednu věc zaručuje: obdarovaný ho nestrčí do šuplíku, nevrátí a nezapomene na něj. Věci se opotřebují, vzpomínky zůstávají navždy.
Fronta jako meditace, drobek je osobním selháním. Japonsko očima cestovatele
Bezpečné, čisté, organizované… Taky tradiční. A zároveň moderní… Takové je Japonsko. A taky vstřícné k turistům, ve větších městech se v pohodě domluvíte anglicky a vždycky tam najdete někoho, kdo...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Česká Trója a protitankové překážky. Česká Kanada skrývá divočinu i romantiku
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.
KVÍZ: Velký prázdninový test. Vyzkoušejte 100 otázek, aby mozek nezakrněl
Magazín DNES už pošestnácté připravil velký test na prázdniny: sto otázek z nejrůznějších oborů. Kolik z nich zodpovíte správně?