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Jedna fotografie změnila osud japonské pláže. Dnes ji obdivuje celý svět

Radomír Dohnal
Chichibugahama nebyla nově objevena geograficky, ale spíš „rozpoznána“ novým... Byla tu, co si lidé pamatují. Za nějak mimořádnou ji ale nikdy nepovažovali. Na... Jenže pak přišel rok 2016 a všechno bylo najednou jinak. Organizace na podporu... O největší rozruch se tenkrát postarala fotka, která zachycovala siluety dvou... Nicméně, to dílo mělo nádherný efekt zrcadlení, vychytanou kompozici a... Ten snímek ale rozhodně patřil k nejdiskutovanějším. A všichni řešili, kde že... Ukázalo se, že tou kulisou pro snímek s dokonalým odrazem byla Chichibugahama... Pláž Chichibugahama nebyla lidem z prefektury Kagawa vyloženě neznámá. Jen to... Ten soutěžní snímek, který vynikal obrazem odrazu, inspiroval celé davy... Napomohl tomu i úředník odboru cestovního ruchu Mitoyo, který na stránkách... To správné načasování je důležitější, než by se mohlo zdát. Po většinu času je... Místní ten fenomén nazývají Seto-no-yunagi. Znamená to „Večerní utichnutí větru...
Chichibugahama nebyla nově objevena geograficky, ale spíš „rozpoznána“ novým způsobem vnímání. Pohledem skrz objektivy chytrých telefonů. Z prakticky neznámé pláže na ostrově Šikoku se tak v průběhu jediné sezony stalo jedno z nejvyhledávanějších míst v celém Japonsku. Důvod? Dokonalý efekt zrcadlení.

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