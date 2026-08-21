Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ostrov, který „snědl“ sám sebe. Z ráje v Pacifiku zbyla měsíční krajina

Nauru bývalo jedním z nejbohatších států světa. Bohatství mu přinesla těžba fosfátů, které po sobě na ostrově zanechali ptáci. Peníze se ale rychle rozkutálely, nerostné zásoby došly a z někdejšího pacifického ráje se stala země s rozvrácenou krajinou, vysokou nezaměstnaností a jen hrstkou turistů.

Nauru je malý ostrov v Tichém oceánu, přibližně čtyři tisíce kilometrů od Austrálie. Drží hned několik prvenství. S rozlohou pouhých 21 kilometrů čtverečních je nejmenším ostrovním státem světa, jako jediný stát nemá oficiální hlavní město a jeho obyvatelé patří k nejvíce obézním na světě.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí obezitou 61 procent obyvatel. To však není důvod, proč ostrovní stát ročně navštíví jen minimum turistů. Přijede jich zhruba 200.

Krásné i opomenuté. Objevte nejméně navštěvované turistické destinace světa

V roce 2001 se Nauru stalo uprchlickým detenčním centrem pro Austrálii. Ta ostrovu platila za dočasné ubytování lidí, kteří v zemi žádali o azyl. Jak se později ukázalo, podmínky v táborech byly nesnesitelné. Uprchlíci a žadatelé o azyl je popisovali jako „vězení“.

Dnes je přibližně 70 procent území ostrova neobyvatelných. Kvůli nedostatku půdy jsou obyvatelé odkázáni na dovážené potraviny, často v konzervách a nepříliš kvalitní. To se podepisuje na jejich zdraví. Podle BMI patří obyvatelé Nauru k nejvíce obézním lidem na světě.

Nezaměstnanost dosahuje až 90 procent a školství je na pokraji zhroucení. Na první pohled krásné pacifické pláže lemují těžební stroje a pobřeží je zbarvené kovy. Někdejší tropický ráj tak dnes turisty příliš neláká.

Ostrov, který sloužil jako ptačí toaleta

Dnes působí téměř ironicky, že první známý Evropan, který se k ostrovu v roce 1776 přiblížil, ho nazval „Příjemný ostrov“. Většina z přibližně 11 tisíc obyvatel žije na východním pobřeží. Uprostřed ostrova se rozkládá obrovská plošina připomínající měsíční krajinu. Po někdejší panenské přírodě toho mnoho nezůstalo.

Příběh ostrova, který před nejméně 3 000 lety osídlili Mikronésané a Polynésané, je plný zvratů. Ještě před příchodem lidí sloužil jako obří ptačí toaleta. Zní to bizarně, ale právě ptačí trus se během tisíců let proměnil v obrovské zásoby fosfátů, které pokrývaly většinu ostrova.

Neuvěřitelný příběh ostrova Nauru. Bohatství přivedlo místní na mizinu

Na rozsáhlé nerostné bohatství ostrova jako první upozornili Němci, kteří ho v 19. století obsadili. Do té doby zde v relativním míru žilo dvanáct domorodých kmenů. Kolonizátoři přinesli alkohol, moderní zbraně i nemoci, proti nimž místní obyvatelé neměli imunitu. Rovnováha mezi jednotlivými kmeny se rozpadla.

Další okupanti, Japonci, řešili problémy ostrova ještě radikálněji. Například během epidemie lepry naložili nemocné na lodě a ty potopili. Na konci druhé světové války žilo na ostrově už jen přibližně 600 lidí.

Plnou nezávislost získalo Nauru v roce 1968. V té době už byly vytěženy zhruba dvě třetiny zásob fosfátů. Přesto se zdálo, že ostrov čekají lepší časy. Začala jeho „zlatá“ éra.

Téměř jako arabští šejkové

Těžba fosfátů pokračovala ve velkém. V 70. letech bylo Nauru podle příjmu na obyvatele druhou nejbohatší zemí světa – hned po Saúdské Arábii. Obyvatelé tehdy měli bezplatnou zdravotní péči i vzdělání.

Pracovní doba byla flexibilní a samotná práce často spíše formální. Lidé ve velkém nakupovali auta a stavěli honosné domy. Nauru si kvůli lehkovážnému zacházení s penězi vysloužilo přezdívku „Kuvajt Pacifiku“. Fosfátová horečka pokračovala.

O čerstvé snímky z Nauru je nouze. Vláda omezuje víza, nestojí o to, aby někdo místní bídu dokumentoval.

Stát vybudoval jeden z nejluxusnějších hotelů na světě, golfová hřiště i letiště, aby mohl dovážet západní potraviny. Vláda zároveň založila fond, do něhož chtěla ukládat a investovat část získaného bohatství. Jenže špatné hospodaření a korupce způsobily, že se investice příliš nevydařily.

Vládní představitelé ve velkém cestovali na luxusní dovolené pod záminkou služebních cest. Jak postupně ubývaly zásoby fosfátů, zatímco výdaje země zůstávaly vysoké, začalo si Nauru půjčovat peníze od zahraničních věřitelů.

Nejmenší republika světa hodlá změnit název, nově chce být Naoero

Jedna z nejbizarnějších investic směřovala do londýnské popové skupiny Unit 4+2. Kapela přestala hrát pouhých několik týdnů poté, co do ní Nauru investovalo sedm milionů dolarů. Zahraniční věřitelé následně zabavili jeho nemovitosti včetně letecké společnosti. Nauru zbankrotovalo.

Ostrov jako pračka peněz

Země se pak snažila najít jiné způsoby, jak si zajistit příjem. Místní vláda například nabízela možnost založit si na ostrově banku každému, kdo disponoval 20 tisíci dolary.

Příležitost v tom spatřila ruská mafie. Systém Nauru využila k praní přibližně 70 miliard dolarů. Ostrov se navíc podle některých tvrzení stal místem politických obchodů – údajně například za úplatek uznal nezávislost Kosova a Abcházie.

Laguna Buada je jediným sladkovodním jezerem ostrova. Kolem něj se dnes soustředí poslední možnosti obživy.
Okolo laguny jde vidět zbytky původní podoby kdysi úrodného a pohostinného ostrova Nauru.
Od roku 1968 odtud bylo vytěženo 46 milionů tun materiálu.
Z povrchu ostrova byly odtěženy metry nánosů guana. Zůstal jen zbrázděný vápencový povrch.
11 fotografií

Ve stejné době poskytlo Rusko Nauru v rámci humanitární pomoci 50 milionů dolarů. Ruská vláda však jakoukoli souvislost mezi pomocí a politickými rozhodnutími ostrova odmítla.

Příběh Nauru tak působí jako varovná ukázka toho, jak rychle může přírodní bohatství změnit malý stát v jednu z nejbohatších zemí světa – a jak rychle může jeho vyčerpání přinést pravý opak. Z ostrova, který kdysi Evropané nazvali Příjemným, zůstala země, která dodnes nese hluboké jizvy po fosfátovém boomu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V pasti vlastního rekordu. Údajně nejmenší město světa není pro každého

Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické....

Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické. Nicméně svými rozměry skutečně nepatrné až kapesní. Právě tím si chorvatské vnitrozemské městečko ⁠Hum na Istrii získalo...

Kde se točila Vesničko má středisková? Vydejte se do skutečné filmové vesnice

Menzelův film se povedl. Krásně vystihl charakter tehdejšího českého venkova. I...

Dá-li se o nějaké komedii říct, že je geniální, je to ta o osudech Otíka Rákosníka, řidičů Pávka a Turka a jejich rodin, doktora Skružného, malíře Ryby a dalších zajímavých lidí, kteří se potkali v...

Tyto hrady a zámky stojí za návštěvu. Vydejte se za romantikou a historií

Pernštejn. Gotický hrad ze 13. století se nachází na východě Českomoravské...

Ať už plánujete letní dovolenou, nebo jen jednodenní výlet za romantikou, zavítejte na některý z našich nejkrásnějších hradů nebo zámků. Které z nich rozhodně stojí za prohlídku?

Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie

Na pěkný výlet na kole se můžete z Rivy vydat do idylického městečka Limone sul...

Když do Itálie, tak jedině k moři? Smažte tento rozšířený stereotyp a vydejte se letos do italského vnitrozemí. Zjistíte, že i tam je moc krásně. U Lago di Garda vás čeká průzračná voda i svatyně...

Cabriem na vrchol. Na švýcarský Stanserhorn vás vyveze lanovka „nahoře bez“

Cesta na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v...

Dobrá zpráva hned na začátku: na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v kantonu Nidwalden nepotřebujete ani super kondici ani značkové pohorky. Upřímně řečeno, cílem...

Ostrov, který „snědl“ sám sebe. Z ráje v Pacifiku zbyla měsíční krajina

Od roku 1968 odtud bylo vytěženo 46 milionů tun materiálu.

Nauru bývalo jedním z nejbohatších států světa. Bohatství mu přinesla těžba fosfátů, které po sobě na ostrově zanechali ptáci. Peníze se ale rychle rozkutálely, nerostné zásoby došly a z někdejšího...

21. srpna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 8. 11:47

Cala Rossa není Řecko. A možná proto filmová magie Odyssey funguje

Tady Christopher Nolan hledal a nalezl Homérovu Ithaku. A musí se nechat, že...

Tady Christopher Nolan hledal a nalezl Homérovu Ithaku. A musí se nechat, že magická zákoutí Cala Rossa na sicilském ostrově Favignana opravdu trochu jako antické Řecko vypadají. Mají k němu blízko,...

20. srpna 2026  8:30

Kréta pro každého. Jeden resort, kde si svůj způsob dovolené najde každý

Advertorial
Creta Maris. Resort, kde malebné uličky, bílé domky a rozkvetlé květiny evokují...

Dovolená s dětmi, ve dvou, anebo s přáteli – každý čeká něco jiného. Na Krétě však existuje místo, kde se tyto představy nevylučují. Creta Maris Resort spojuje živý all inclusive svět s atmosférou...

20. srpna 2026

Dodávkou s dětmi: Z opomíjeného Burkováku k Sudoměři po stopách husitů

Sudoměř, místo slavného husitského vítězství v roce 1420. U dřevěných soch...

Dnes jsou stranou ruchu turistických center, ve své době však tato místa zazářila tak, že nechybí v žádné historické práci. Řeč je o kopci jménem Burkovák a hrázi mezi rybníky Škaredý a Markovec,...

20. srpna 2026

Nekonečné Pyreneje i město ze Hry o trůny. To je Andorra, knížectví v oblacích

Premium
Andorra

Andorra leží v sevření Pyrenejí, ukrytá mezi Španělskem a Francií, krásná v zimě i v létě. Nenajdete tu letiště ani železnici, a tak sem musejí návštěvníci cestovat nejlépe ze zhruba dvě stě...

19. srpna 2026

Město, které umírá. Pohádková Civita di Bagnoregio tisíce let vzdoruje zkáze

Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí...

Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí na vrcholu vysoké skály a kolem zejí hluboká údolí. S okolním světem ji spojuje jediný dlouhý most. Italská vesnice...

19. srpna 2026  8:30

Cabriem na vrchol. Na švýcarský Stanserhorn vás vyveze lanovka „nahoře bez“

Cesta na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v...

Dobrá zpráva hned na začátku: na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v kantonu Nidwalden nepotřebujete ani super kondici ani značkové pohorky. Upřímně řečeno, cílem...

19. srpna 2026

Tyto hrady a zámky stojí za návštěvu. Vydejte se za romantikou a historií

Pernštejn. Gotický hrad ze 13. století se nachází na východě Českomoravské...

Ať už plánujete letní dovolenou, nebo jen jednodenní výlet za romantikou, zavítejte na některý z našich nejkrásnějších hradů nebo zámků. Které z nich rozhodně stojí za prohlídku?

18. srpna 2026  8:30

Gruzínci často vůbec nechápou, proč tam turisté chodí do hor, líčí průvodkyně

Premium
Tušsko neboli Tušetie z koňského hřbetu. Jedná se o horskou oblast na...

Do Gruzie se vrací už osmnáct let. Průvodkyně a autorka nové knihy Ivana Bursíková prozrazuje, kam vyrazit za nejkrásnějšími treky, proč není jízda na koních pro každého a čím si ji získali místní...

18. srpna 2026

Pronájem, 1+kk, terasa, parkovací stání, Dobrá Voda
Pronájem, 1+kk, terasa, parkovací stání, Dobrá Voda

Lázeňská, Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 110 110 nemovitostí

Kde se točila Vesničko má středisková? Vydejte se do skutečné filmové vesnice

Menzelův film se povedl. Krásně vystihl charakter tehdejšího českého venkova. I...

Dá-li se o nějaké komedii říct, že je geniální, je to ta o osudech Otíka Rákosníka, řidičů Pávka a Turka a jejich rodin, doktora Skružného, malíře Ryby a dalších zajímavých lidí, kteří se potkali v...

17. srpna 2026  8:30

V pasti vlastního rekordu. Údajně nejmenší město světa není pro každého

Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické....

Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické. Nicméně svými rozměry skutečně nepatrné až kapesní. Právě tím si chorvatské vnitrozemské městečko ⁠Hum na Istrii získalo...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.