Výlet jako na horské dráze. Madeira je ostrovem malých aut

, aktualizováno

Chodíte rádi na pouť? Pak by se vám dovolená autem po Madeiře mohla líbit. Sedíte v minivoze, plazíte se nahoru do příkrého kopce, za chvíli se zase řítíte střemhlav dolů, vjedete do tunelu, vynoříte se, zatočíte se na kruháči a zpět do tmy.