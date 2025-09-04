Loď se v posledních paprscích slunce ještě pořádně neodrazila od přístavu v hlavním městě Myrina, když za sebou slyším známý jazyk. Ukáže se, že patří Petře, Češce s řeckou duší, která na ostrově Lémnos našla svůj domov před víc než patnácti lety. Majestátní ruiny hradu, v nichž se po setmění volně pohybují jeleni, se zmenšují za našimi zády a před námi se otevírá dechberoucí výhled na obrysy řecké hory Athos na Chalkidiki, která je zahalená do růžové oblohy.
„Na ostrově Lémnos vládne klid a bezpečí. Lidé nezamykají dveře ani auta. Když se vám něco stane, můžete si být jisti, že vám někdo pomůže. Na druhou stranu je to jako velká vesnice, kde se toho moc nezatají,“ směje se bývalá průvodkyně nad slabostí ostrova s osmnácti tisíci obyvateli.
Svůj vztah k ostrovu nedávno stvrdila koupí lodi, na které plujeme. „Tradice tady mají velkou sílu, stejně jako rodinné podniky, které se dědí z generace na generaci. Moji známí právě odcházeli do důchodu, ale jejich děti se nechtěly věnovat výletním plavbám, tak jsem dostala nabídku na odkup. Musela jsem sice prodat byt, ale zdá se, že to byla dobrá volba,“ vysvětluje Petra, která tak může trávit víc času se svým manželem – kapitánem.
Když bohové házejí blesky a ženy se mstí
V Egejském moři leží jen málo ostrovů, které unikají masovému turismu. O to vzácnější je, když člověk narazí na divokou krásu a autentičnost. Lémnos (také Limnos), osmý největší řecký ostrov, je místem, kde se moře střídá s pouští, kde zuřící sopka zanechala přírodní divy a kde z půdy, která kdysi léčila bohy i argonauty, rostou olivy, obilí nebo hrozny, které zachovávají tradiční ráz ostrova.
|
Dokonalé pláže pro rodinu i milenku. Vyberte si svůj řecký ostrov snů
Všudypřítomný klid je však v ostrém kontrastu s bouřlivou historií ostrova. Ta se, jak je v Řecku zvykem, ztrácí v poutavých mýtech. Legenda říká, že Héfaistos, bůh ohně a kovářství, dopadl na ostrov poté, co ho Zeus svrhl z Olympu. Héfaistos naučil ostrovany řemeslu, ale božská dramata pokračovala. Když Afrodita udělala z boha ohně paroháče, chytil ji do sítě s jejím milencem a nevěru předvedl ostrovanům. Bohyně se dočkala posměchu a z pomsty proklela všechny ženy odporným zápachem. Když si muži začali hledat milenky v Thrákii, ostrovanky zosnovali pomstu. Jedné noci všechny muže opily a shodily ze skály nedaleko Myriny. Tak se Lémnos na čas stal ostrovem žen.
Hlína jako první lék
Jedním z nejzajímavějších aspektů ostrova vulkanického původu je mimořádně úrodná půda s hlínou známou pod názvem limnia gi. „Lidé tuto půdu skutečně používali k léčení,“ vysvětluje keramička Konstantina Despoteri. V její dílně Terra Lemnia v barevné vesničce Kontopouli se již přes třicet let vyrábí keramika z tradiční hlíny.
„Hlína je plná léčivých minerálů. Kdysi ji ostrované lisovali do formy malých mincí nebo tablet, které pak nechávali rozpustit ve vodě,“ říká Konstantina. Léčivá směs údajně pomáhala při horečce, nedostatku železa v krvi, zažívacích potížích, ale také při uštknutí hadem a proti otravám.
Ostrov kontrastů
Geologická rozmanitost ostrova je dechberoucí. Na ostrově se střídají zelené zvlněné nížiny plné středomořských keřů a bylin s hornatými oblastmi a jedinečnými přírodními útvary. Sopečná minulost zanechala stopy v podobě termálních pramenů Therma s teplotou nad 40 °C a unikátního Geologického parku Faraklo.
Pomalá cesta k mysu nás vede přes pláně porostlé tymiánem, mezi kterými včely pracují na výrobě místní speciality – tymiánového medu. Za chvíli se před námi rozprostírají načervenalé skalní útvary svažující se k šumícímu moři. Místní jim říkají „fragokefala“ – holé hlavy, protože připomínají obří houby v měsíční krajině.
Největším překvapením je však poušť. Písečné duny Pachies Ammoudies v zátoce Gomati, které vznikly erozí a přesunem písku, působí jako scéna vystřižená z Afriky.
Pohřbená města
Klid a krása ostrova se odrážejí i v jeho osadách. Na východním pobřeží ostrova, na okraji útesu s výhledem na azurové Egejské moře, se nachází Poliochni. Tato prehistorická osada je považována za první organizované město v Evropě. „Je také přezdíváno Eptapolis, protože se skládá ze sedmi měst, která byla postavena jedno na druhém,“ vysvětluje místní rodačka Eleftheria.
Rozsáhlé archeologické naleziště se zdmi domů, studnami a městskou radou, které zničilo zemětřesení, dodnes svědčí o vyspělé kultuře. Neméně zajímavý je chrám Kaberoi, zasvěcený tajemnému kultu, ve kterém se bojovníci učili odolávat strachu.
Návraty
Život na ostrově nebyl vždy idylický. Při přechodu z hornatého severozápadu do rovinatých oblastí tu a tam zahlédnete opuštěné domy, tiché svědectví migrace. Po druhé světové válce mnoho ostrovanů odešlo za výdělkem, ale mnozí se vrátili a s novým kapitálem začali znovu.
„Ochutnat svět je pro ostrovany běžné a dokonce nutné,“ říká průvodkyně Eleftheria. „Turismus se začal rozvíjet až v osmdesátých letech, ale k žádné masové expanzi však nedošlo,“ vysvětluje hoteliér Giorgos. V současné době čeká, jaké změny přinese nová přímá letecká linka Austrian Airlines. O narušení rovnováhy se neobává. „Kdo hledá autentický ostrovní život bez davů a turistických pastí, ten si Lémnos zamiluje,“ myslí si.
Chrám bez střechy a ikony ostrova
Čisté písečné pláže ostrova omývá lákavé tyrkysové moře, kdo však touží po nenáročné turistice, měl by zamířit k jedinečnému chrámu bez střechy Panagia Kakaviotissa. Poslední schody vytesané do hory Kakavos otevírají fascinující výhled na jeskyni ve tvaru slzy, ve které se jako v dárkové krabičce skrývají boční stěny chrámu z 11. století. Během Velikonoc se zde scházejí zástupy věřících, putujících za originálem ikony sv. Marie.
Ikonou ostrova se stala také Maroula – místní Jana z Arku. Její socha v nadživotní velikosti se tyčí v sympatické rybářské vesničce Kotsina. Právě tato odvážná, pouze osmnáctiletá dívka, zmobilizovala v roce 1478 celý ostrov k odporu proti tureckým nájezdům. Dnes vedle sochy s mečem, symbolu svobody, stojí kostel, pod kterým se skrývají katakomby se studnou a svatou vodou.
Mlýny, těstoviny a olivy
Pole podél silnic protínajících ostrov jsou plná obilí a mlýnů, které sice již nemelou, ale dodávají krajině charakteristický ráz. V obci Portianou navštívíme pekárnu rodiny Poriazis, která již více než sto let vyrábí tradiční těstoviny flomari a dvakrát pečené pečivo rusk, oblíbené jídlo poutníků na dlouhých cestách. „Naše výroba pečiva a těstovin začíná na poli. Pšenici a ječmen pěstujeme od roku 1981, přičemž jsme oživili staré původní odrůdy,“ říká energická Effini.
V olivovém háji Ktima Olon zase 81letý Tasis Laskaridis se svou ženou Renou pěstují olivy na prémiový olej. „Když nemáte olivový olej, nemáte ani řeckou kuchyni,“ zdůrazňuje bývalý architekt, který svůj důchod tráví aktivně.
V zátoce vesnice Kondias mezi tisíci olivovníky pobíhají slepice, kachny a krůty, idylu dotvářejí skleníky plné zeleniny a citrusová zahrada. „Náš olej má mimořádně vysoký obsah polyfenolů. Chutná víc hořce, ale je to lék, který pomáhá zabránit degeneraci mozku,“ myslí si.
Vinná odysea a chuť starověku
Kouzlo ostrova spočívá i v jeho kulinářském bohatství. Lémnos je téměř soběstačný, mnoho malých firem vyrábí produkty, které jdou hned na odbyt a gurmánům nabízí neopakovatelné zážitky. Až do začátku léta je všechno nádherně zelené a plné rozkvetlých středomořských keřů.
V podzimu přebírají žezlo místní vinice. Na ostrově se pěstuje unikát – nejstarší známá řecká odrůda vína Limnio. „Červené víno s buketem oregana a tymiánu popsal již Aristoteles jako specialitu ostrova Lémnos. Pěstuje se zde od starověku a zmiňuje se o něm i Hippokrates,“ vysvětlují manželé z vinařství Garalis, kde některá vína zrají v hliněných amforách pod zemí. Nemůžete odtud odjet, aniž byste ochutnali tradiční tsipuro, které vzniká dvojitou destilací fermentovaných hroznů a přídavkem anýzu.
Možnosti zážitků na ostrově jsou téměř nevyčerpatelné. Přesto místní doporučují objevovat je ležérním stylem, mezi lahodnými doušky osvěžujících nápojů, pozorováním všudypřítomných koček i hostinami plnými předkrmů mezze, při nichž je stůl až do posledního místa pokryt talířky s delikatesami z mořských plodů, rýže ve vinných listech nebo listového těsta s fetou a medem. „Poznejte ostrov tak, jak ho my žijeme,“ radí obyvatelé ostrova. A je to rada nad zlato.
Může se hodit
Na Lémnos se od tohoto léta dostanete i přímým letem s Austrian Airlines, který létá téměř do poloviny září. Let z Vídně trvá necelé dvě hodiny. Mimo sezonu se na Lémnos dá letět s přestupem v Aténách nebo Soluně.
Pokud plánujete aktivní dovolenou, půjčte si auto. Spolehlivé služby nabízí například Petrides Travel. V nabídce má také mnoho celodenních tematických výletů v minivanu s vyzvednutím v hotelu.
Na ostrově není nouze o krásné pláže. Pohodlí a pozvolný vstup do moře nabízejí pláže Faranaki a Havouli, ale také Plati, Thanos a Riha Nera, které mají i kompletní servis s lehátky a slunečníky (mnohé jsou zdarma, stačí si objednat něco k jídlu). Pokud hledáte něco jedinečného, navštivte pláž Kokkina s červeným pískem nebo se vydejte na sever na pláž Gomati obklopené dunami.
Pro milovníky windsurfingu je ideální pláž Keros, klid a soukromí zase nabízí romantická pláž Mikro Faranaki ukrytá mezi skalami.