Zlaté světlo nad mořem, teplý vítr a ticho, které přerušuje jen plamen z hořáku. Džerba se probudila do rána, na které se nezapomíná. První festival horkovzdušných balónů proměnil klidný tuniský ostrov v barevné divadlo pod otevřeným nebem. Jeho cílem je prodloužit turistickou sezónu a nabídnout návštěvníkům něco nového.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Od doby, kdy první horkovzdušný balón bratří Montgolfiérů vynesl do vzduchu ovci, kachnu a kohouta, uběhla pěkná řádka let. Letos se z této vznešené aktivity na tuniském ostrově Džerba poprvé stal festival, při němž se do vzduchu vzneslo devatenáct balónů.
Několikačlenné týmy začaly ještě za tmy rozbalovat balóny na zemi. Krátce před svítáním je pomocí ventilátorů plnily studeným vzduchem, aby získaly tvar.
Piloti poté ohřáli vzduch v balónech plameny z hořáků. Díky tomu se balón stane lehčím než okolní vzduch a začne se pomalu zvedat. Celá příprava trvá přibližně půl hodiny.
Za každým balónem stojí tým minimálně pěti lidí. Na festival dorazily týmy jak z Tuniska, tak z Francie, Španělska či Německa.
Zázemí festivalu vzniklo na pláži v oblasti Aghiru na Džerbě, odkud je i bez monumentálních horkovzdušných balónů krásný pohled na východ slunce.
Mnoho návštěvníků let pozorovalo pouze ze země. Východ slunce, měnící se barvy oblohy a pomalu stoupající balóny vytvářejí podívanou, která vyráží dech.
Někteří se mohli balónem i proletět. Pro místní i turisty je to neobyčejná vzpomínka, která umocňuje zážitek z dovolené.
„Festival horkovzdušných balónů pořádáme se záměrem prodloužit turistickou sezónu u nás na Džerbě. Chceme nabídnout víc než jen pláže a hotely – něco netradičního, co lidem zůstane v paměti,“ říká pro iDNES.cz Ali Dridi, viceprezident festivalu z Tuniské asociace letectví.
Do vzduchu se v rámci prvního ročníku festivalu horkovzdušných balónů vzneslo devatenáct montgolfiér, každá s jinou barvou i velikostí koše.
Létá se rychlostí větru, za hodinu tak běžně uletíte 10 až 20 kilometrů. Žádné závody to nejsou – let balónem je především pohodový zážitek od začátku do konce.
Lety balónem zpestřovalo divákům vystoupení motorových paraglidistů. Ti celé ráno přelétávali nad pláží a později kroužili i kolem barevných velikánů.
Sálavé teplo z plamene, který ohřívá vzduch v balónu a je jeho jediným pohonem, je silně cítit v koši. Hořák se totiž nachází jen několik centimetrů nad hlavami pasažérů.
Z výšky se naskýtá neopakovatelný výhled na ostrov Džerba, který je známý dlouhými plážemi s jemným pískem a mořem, které v prvním slunečním světle přechází od tyrkysové přes smaragdovou až po temně modrou.
Kromě moře jsou z výšky vidět i palmové háje, olivové sady a bílé domky rozeseté po ostrově. Balón tak nabízí jiný pohled na Džerbu, než jaký znají turisté z pláží.
„Tunisko a Džerba jsou díky středomořskému klimatu ideální volbou dovolené. Sezóna tu trvá od dubna do listopadu, takže návštěvníci si mohou užít moře a slunce déle než jinde ve Středomoří,“ říká Simona Fischerová, mluvčí CK Blue Style. A právě festival může být dalším z důvodů, proč Džerbu v podzimním termínu navštívit.
Když se let blíží ke konci, pilot vybírá vhodné místo k přistání. Jak hladké přistání bude, záleží na pilotově zkušenosti i síle větru.
Po přistání jeden z členů týmu táhne dlouhé lano přidělané k vrcholu balónu. Tím se celá plachta bortí k zemi a následně se čeká, až se vzduch z ní opět vyfoukne.
Naskýtá se však dostatek času k tomu prozkoumat balón zevnitř. Plachta připomíná obrovský pouštní stan, kam by se bez nadsázky vešla početná tuniská rodina. Všichni členové posádky musí být v tomto okamžiku opatrní, aby se plachta neprotrhla.
Vzduch postupně chladne a mizí pouhými dvěma otvory – horním a spodním nad košem s hořáky, kam se v tomto případě vejde maximálně pět pasažérů. Teplo, barvy a klidné ráno na Džerbě se stávají vzpomínkou – a možná i začátkem nové tradice.
