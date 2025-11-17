|
Východ slunce, plameny a ticho nad mořem. Džerba zažila první festival balónů
Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů
V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...
Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku
Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval v Česku úchvatnou polární záři na noční obloze. Příspěvky na sociálních sítích zachycují tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách....
Legendární, léčivé, dokonalé. Proč si vybrat zrovna maďarské termály
Dilema, jestli jsou lepší slovenské, nebo maďarské termály, za vás opravdu nerozlouskneme. Avšak rádi vás namotivujeme. Minule jsme se věnovali Slovensku, teď se zase mrkneme do Maďarska. Současně...
Místo, které stvořil meteorit. Navštivte Dalarnu, nejšvédštější region
Je to kraj hlubokých lesů, třpytivých jezer a neuvěřitelných příběhů. V provincii Dalarna, v samém srdci Švédska, zažijete přírodu, ve které ráda tvořila Astrid Lindgrenová, objevíte příběh...
Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu
Lyžařské areály v Česku se připravují na zahájení zimní sezony. Na mnoha místech došlo k investicím, rozšíření sjezdovek, ale také ke zvýšení cen skipasů. Někde je zdražení mírné nebo se ceny nemění....
Zima v regionu Schladming-Dachstein? Od vánočního kouzla po jarní prázdniny na sjezdovkách
Ať už přemýšlíte, kam vyrazit na lyže o jarních prázdninách, nebo lákáte rodinu na adventní atmosféru plnou světýlek a svařeného vína, region Schladming-Dachstein má co nabídnout po celou zimu....
Východ slunce, plameny a ticho nad mořem. Džerba zažila první festival balónů
Zlaté světlo nad mořem, teplý vítr a ticho, které přerušuje jen plamen z hořáku. Džerba se probudila do rána, na které se nezapomíná. První festival horkovzdušných balónů proměnil klidný tuniský...
Malá rozlohou, velká zážitky. Křížem krážem po sluncem zalité Maltě
Zaujímá menší plochu než hlavní město České republiky a má míň obyvatel. Berte to jako plus, aspoň tu budete mít vše na dosah. Při její návštěvě nezapomeňte navštívit hlavní památky, rybí trh a...
Proč to u nás nesoptí. Říp i Trosky připomínají ohnivou minulost krajiny
Na první pohled klidná česká krajina skrývá bouřlivou minulost. Hory, které dnes lákají turisty, kdysi chrlily oheň a lávu. Mohly by se ještě někdy probudit? Nejen naše mytická hora Říp je...
Nádherná pláž z Tenerife se chlubí nakradeným pískem ze Západní Sahary
Počítá se k nejoblíbenějším plážím Tenerife. Protože je úplně jiná než všechny ostatní na ostrově. Ty pokrývá černozrnný písek, jen tato má nádherně světlý přeliv. Hřejivá krása jemného písečného...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Rakouské Alpy mají co nabídnout. Těchto pět středisek stojí za cestu
Rakouské Alpy jsou pro české lyžaře druhým domovem. Ne náhodou. Za pár hodin autem se dá dostat do špičkových středisek, která nabízejí stovky kilometrů upravených sjezdovek, výbornou infrastrukturu,...
Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy
Představujeme vám tipy na přírodní vyhlídky v Česku, které za relativně málo námahy nabízejí nádherná panoramata. Všechna místa leží mimo vysoké hory a nabízejí, řečeno jazykem obchodníků, skvělý...
Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách
Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.
