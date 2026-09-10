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Půvabné ostrovy, kde lidé zůstávají žít. Orkneje vábí útesy i zvláštní historií

Lenka Tomsová
  18:00

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Orkneje je skotské souostroví. Skládá se z více než 70 ostrovů, z nichž 20 je obydlených. Spolu s Shetlandy tvoří Severní ostrovy, anglicky Northern Isles. Největším sídlem a správním střediskem Orknejí je Kirkwall. | foto: Shutterstock

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii - Někdejší pupek světa má úchvatnou přírodu, tragické epizody i úsměvná specifika. Dlouhá pole, mírně se svažující k moři, které je vidět odevšad, nesou uklidňující půvab a rovnováhu. Oproti tomu vzpínající se útesy vyrážejí dech.

Sice nemám oči jako rys, letiště vzdálené necelé tři kilometry však vidím docela dobře, tedy jeho vlající rukáv. Jak dlouho by mi trvalo dostat se tam po svých? Asi dlouho, většinu vzdálenosti je třeba uplavat.

Tak raději nastoupím do bílo-červeného letadélka. Vrtule hřmí, vzneseme se – a než se rozkoukám, přistáváme. Trvalo to minutu a půl.

Právě jsem totiž absolvovala nejkratší linkový let na světě. Není divu, že vystupuju s pusou od ucha k uchu. Pilot se také usmívá, na podobné reakce je zvyklý: kromě běžné agendy mívá na palubě letu z Westray na Papa Westray i turisty, kteří s ním letí jenom kvůli téhle raritce z Guinessovy knihy rekordů.

Každý ostrov má svého pošťáka a obchody jsou perfektně zásobené. Vynikají obrovskými mrazáky, pro případ, že počasí vyřadí trajekty.

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