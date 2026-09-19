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Zní odtud pláč? Legendami opředený palác Prinkipo čeká na poslední šanci

Radomír Dohnal

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Poslední zastávkou Orient Expressu v Istanbulu nemělo být nádraží Sirkeci, ale luxusní hotel Prinkipo Palace. | foto: Zamir Sağlıkoğlu CC-BY-SACreative Commons

Je to jedno z nejstrašidelnějších míst v celém Turecku. Vstup dovnitř je přísně zakázán, a to nejen kvůli pověrám. Především proto, že budova je v kritickém stavu a hrozí její kompletní zřícení. Prinkipo Palace, druhá největší dřevostavba světa a sirotčinec opředený děsivými legendami, možná už dlouho nevydrží.

Je snad prokletá? To, jak vypadá dnes, se skoro tváří jako odpověď. Rozpadající se ruina, z níž se jako suchá kůže odlupují celé pláty dřevěné fasády a na denní světlo vyhřezává obsah jednotlivých podlaží, vyvolává oprávněný strach. Je jako odporná houba, která pohlcuje život a světlo ve svém okolí. Tak temně a nepatřičně působí.

Když se dozvíte, že přes šedesát let tato monstrozita fungovala jako sirotčinec a dětský domov, nechcete ani domýšlet, co se tu muselo odehrávat. Kapitoly z historie vám bohužel dají za pravdu – ten nelichotivý obraz nikterak nevylepšují. A přece, v roce 1899, kdy byla tato budova stavebně dokončena, patřila k nejluxusnějším stavbám Asie.

Turecká vláda se jednostranně rozhodla deportovat tisíce Řeků z Istanbulu a zabavit jejich majetky. A sirotci? Ať si táhnou též!

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