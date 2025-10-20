|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Úžasných 52 let legendy. Takto vznikala nejslavnější stavba Austrálie
KVÍZ: Jak dobře znáte slovenské hory?
Připravili jsme pro vás kvíz, který otestuje, jak dobře znáte severní slovenské pohraničí. Vyzkoušejte své znalosti Tater, Středních Beskyd, Pienin nebo nejvýchodnějšího slovenského pohoří Bukovské...
Evropa v barvách podzimu. Poznejte její krásy z té klidnější stránky
Léto odeznělo a zahalilo rána do pláště tkaného z podzimní mlhy. Příroda se oděla do teplejších pastelových odstínů, voní po mokrém listí. Cestovní ruch ve většině evropských destinacích výrazně...
Unikát, kterého si nikdo nevšímá. Nuselský most stvořil geniální stavitel
Některých věcí v našich životech si nevšímáme, protože nám připadají samozřejmé. Jako třeba mosty. Sluší se připomenout, že tvůrce Nuselského mostu oslavil 100. narozeniny. Redaktor magazínu Víkend...
Výhled na antilopy i hobití domky. Toto jsou v Česku nejlepší kempy roku 2025
Portál dokempu.cz každoročně vyhlašuje anketu o Kemp roku. Letos hlasující nominovali téměř 550 kempů ze všech koutů České republiky. Velký zájem o tuto anketu jen potvrzuje fakt, že Češi jsou...
Šetrný průvodce po Kodani. Předražené turistické pasti vás zajímat nebudou
Píše se o ní jako o nejzelenější, nejekologičtější evropské metropoli. Opakovaně je zmiňována mezi těmi nejpříjemnějšími místy k návštěvě, coby ideální rodinné město. Nechybí ani v bedekrech světové...
Šetrný průvodce po Kodani. Předražené turistické pasti vás zajímat nebudou
Píše se o ní jako o nejzelenější, nejekologičtější evropské metropoli. Opakovaně je zmiňována mezi těmi nejpříjemnějšími místy k návštěvě, coby ideální rodinné město. Nechybí ani v bedekrech světové...
KVÍZ: Poznáte na fotkách památné železniční okamžiky?
Považujete se za opravdového milovníka železnice? Pak pro vás bude tento kvíz procházka rajskou zahradou. Tentokrát jsme našli šestnáct archivních fotografií a vaším úkolem bude poznat, jaké...
Úžasných 52 let legendy. Takto vznikala nejslavnější stavba Austrálie
Před dvaapadesáti lety, dne 20. října 1973, otevřela královna Alžběta II. jednu z nejznámějších staveb světa – Operu v Sydney. Její vznik provázely odvážné nápady, technické zázraky i politické...
Evropa v barvách podzimu. Poznejte její krásy z té klidnější stránky
Léto odeznělo a zahalilo rána do pláště tkaného z podzimní mlhy. Příroda se oděla do teplejších pastelových odstínů, voní po mokrém listí. Cestovní ruch ve většině evropských destinacích výrazně...
Navoněný Disneyland. Írán je turistický poklad se špatnou pověstí, říká cestovatel
Právě se vrátil z Afghánistánu a za pár dnů míří do Nepálu. Člověk jen žasne, co všechno stíhá. Vladimír Váchal se domluví šesti jazyky, o cestovatelské zážitky se dělí na přednáškách a besedách....
Pobyt na luxusní výletní lodi na doživotí. Řešením pro důchodce je Zlatý pas
Snili jste někdy o výměně klíčů od domu za klíč od kajuty? Společnost Villa Vie Residences, která se specializuje na rezidenční výletní lodě, proměňuje tuto fantazii ve skutečnost. Kolik doživotní...
Světla u města Marfa září už přes 150 let. Texaská záhada čeká na vysvětlení
V poušti západního Texasu, u malého města Marfa, se v noci objevují záhadné světelné koule, které mění barvu, pohybují se, mizí a znovu se objevují. Ačkoliv byla pozorování Marfa Lights zaznamenána...
KVÍZ: Jak dobře znáte slovenské hory?
Připravili jsme pro vás kvíz, který otestuje, jak dobře znáte severní slovenské pohraničí. Vyzkoušejte své znalosti Tater, Středních Beskyd, Pienin nebo nejvýchodnějšího slovenského pohoří Bukovské...
Z chudého kraje je chlouba Švýcarska. Objevte na podzim subtropické Ticino
Jak se z chudého Ticina, kde lidé živořili na kaštanech, stal vyhledávaný kraj s italskou uvolněností a švýcarskou přesností? I díky železnici pod Alpami! Podmanivým regionem na hranicích Itálie a...
Zimní sezona v Rakousku láká na trhy i koncerty. Z Prahy pojede přímý vlak
V Čechy oblíbeném Rakousku opět startuje zimní sezona. Turisty láká nejen na zmodernizovaná lyžařská střediska a zimní sporty, ale také na speciální akce, koncerty a vánoční trhy. Velkou výhodou pro...
Prodej zemědělské usedlosti v Maštově, prostorný pozemek s možností dokoupení dalších 2400 m2
Českosl. lesů, Mašťov, okres Chomutov
2 950 000 Kč
Čtyři termály v Maďarsku. Lepší poměr ceny a výkonu v Evropě nenajdete
Léčivé maďarské termály sotva najdou v kontinentální Evropě konkurenci. Na ně opravdu nikdo nemá. My si obvykle volíme resorty, které zároveň obsahují také sezonní kemp, kde cena pobytu zahrnuje...
Unikát, kterého si nikdo nevšímá. Nuselský most stvořil geniální stavitel
Některých věcí v našich životech si nevšímáme, protože nám připadají samozřejmé. Jako třeba mosty. Sluší se připomenout, že tvůrce Nuselského mostu oslavil 100. narozeniny. Redaktor magazínu Víkend...