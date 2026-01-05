První sjezdovky ve středisku Tofane, kde se budou konat závody, zavřou již 12. ledna. „Od 26. ledna začne platit olympijský bezpečnostní perimetr,“ uvedla radnice. Tím fakticky nebude možné pro neakreditované návštěvníky vstoupit do lyžařského areálu. „Během her zůstanou otevřená lyžařská střediska Faloria/Cristallo, 5 Torri a Lagazuoi,“ dodala radnice.
Na tiskové prezentaci, která se uskutečnila v úterý večer, zástupci pořadatelů uvedli, že očekávají na 90 000 akreditovaných návštěvníků pro olympijské hry a na 40 000 pro paralympijské hry.
„Cílem her není zavřít Cortinu,“ řekl na prezentaci Sandro Volpato z pořadatelské nadace Milano Cortina 2026. Podle něj však některá opatření jsou nutná pro zaručení bezpečnosti akce. Především do olympijského areálu tak bude možné vstoupit jen s akreditacemi a vstupenkami.
Zimní olympijské hry začnou v severní Itálii 6. února a potrvají do 22. února. V březnu se budou konat paralympijské hry. Olympiády se budou konat v Miláně a několika lyžařských střediscích. Pořadatelé tím chtěli snížit náklady na realizaci her. V Cortině d’Ampezzo, která je jinak vyhledávaným lyžařským střediskem, se budou konat závody v curlingu, alpském lyžování či bobech.