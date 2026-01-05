Turisté budou mít smůlu. Itálie se chystá na olympiádu, sjezdovky se zavírají

První omezení v souvislosti se zimními olympijskými hrami začnou pro turisty, kteří budou chtít lyžovat v italském středisku Cortina d’Ampezzo, již v polovině ledna, zhruba tři týdny před startem her. Uvedla to radnice města v tiskové zprávě. Středisko vstoupí do olympijského módu 26. ledna. Omezení pominou s koncem paralympijských her 16. března.
Běžecké tratě jsou upravovány v celkové délce 30 kilometrů, vstup do stopy je...

Běžecké tratě jsou upravovány v celkové délce 30 kilometrů, vstup do stopy je zpoplatněn částkou 10 eur (250 Kč). | foto: Jaroslav Beránek, iDNES.cz

Olympijský snowpark Mottolino v Livignu je v perfektním stavu.
Když ďábel nosí helmu a miluje jízdu v prašanu...
S trasami pro běh na lyžích se křižují cesty pro pěší a pro cyklisty na...
Sjezdovka Bellavista má krásné výhledy zakódované už ve svém názvu.
První sjezdovky ve středisku Tofane, kde se budou konat závody, zavřou již 12. ledna. „Od 26. ledna začne platit olympijský bezpečnostní perimetr,“ uvedla radnice. Tím fakticky nebude možné pro neakreditované návštěvníky vstoupit do lyžařského areálu. „Během her zůstanou otevřená lyžařská střediska Faloria/Cristallo, 5 Torri a Lagazuoi,“ dodala radnice.

Na tiskové prezentaci, která se uskutečnila v úterý večer, zástupci pořadatelů uvedli, že očekávají na 90 000 akreditovaných návštěvníků pro olympijské hry a na 40 000 pro paralympijské hry.

Vyzkoušeli jsme olympijské středisko v Livignu. Nadchne i rekreačního lyžaře

„Cílem her není zavřít Cortinu,“ řekl na prezentaci Sandro Volpato z pořadatelské nadace Milano Cortina 2026. Podle něj však některá opatření jsou nutná pro zaručení bezpečnosti akce. Především do olympijského areálu tak bude možné vstoupit jen s akreditacemi a vstupenkami.

Zimní olympijské hry začnou v severní Itálii 6. února a potrvají do 22. února. V březnu se budou konat paralympijské hry. Olympiády se budou konat v Miláně a několika lyžařských střediscích. Pořadatelé tím chtěli snížit náklady na realizaci her. V Cortině d’Ampezzo, která je jinak vyhledávaným lyžařským střediskem, se budou konat závody v curlingu, alpském lyžování či bobech.

Plánujete návštěvu Itálie během zimních olympijských her v roce 2026?

