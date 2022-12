Starobylé město Nazvá a Zelená hora. Sever Ománu voní po růžích

Vzduch je těžký, a pokud nejste u moře, moc se nehýbe. Na ten čerstvý a chladnější vyjíždíme do hor. Severovýchodní část Ománu tvoří hornatina Ománské pohoří. Nejvyšší hora má něco málo přes 3 000 metrů. Ale naším dnešním cílem je Zelená hora (Džebel Achdar), která se nachází ve výšce dvou tisíc metrů nad mořem. Od hlavního města Maskat je vzdálena 150 kilometrů.

Předtím nás ještě čeká zastávka v posvátném městě Nazvá. Vstáváme brzy, abychom stihli páteční dobytčí trh. Na jednom plácku se tu motají vyhublé krávy, ovce s legračníma ušima, muži, děti i turisté. Prodejci vodí část dobytka v kruhu a ostatní přihazují, druhá část je přivázaná za provázek k tyčím a čeká na svého nového majitele.

Místní si nás moc nevšímají, na turisty tu jsou zvyklí a chovají se k nám mile. „Omán je země, kde se dodržují místní zvyklosti, evropský způsob oblečení je v pořádku, ale na výlety, zejména tam, kde se potkáte i s místními, by měly ženy zvolit například dlouhé šaty a neprůhledné, muži potom delší kalhoty. Obecně však turistům doporučujeme respektovat další kulturní a náboženské tradice,“ vysvětluje nám mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Vyhublé krávy, ovce s legračníma ušima, muži, děti i turisté se motají na jednom plácku.

Uličky ománských tržnic

Z tradiční podívané se přesouváme k poněkud voňavějším záležitostem – datlím, koření a chalvě. Datle mám ráda, ale že existuje tolik druhů a velikostí, to jsem opravdu netušila. Průvodce Asad nám navíc ukázal, že datle samozřejmě můžete jíst jen tak, ale místní si je rádi namáčejí do tahini, sezamové pasty, která je součástí receptu, když děláte hummus. Chuť datlí to opravdu vylepší.

A pak je tu koření, spousta koření. Beru pytlíky s barevným pepřem, a pak mě zaujme piksla s roztomilými sušenými růžičkami. „Jsou to damašské růže, pěstují se v horách a sklízí se v březnu a dubnu, pak už je na ně i tam moc horko,“ říká mi prodejce. V jiném obchodě si později všimnu i mnoha druhů růžové vody, dávají ji do kosmetiky i do jídla.

Damašská růže z Ománu

Vstupujeme do obří haly, kde nakupují i místní, a to je vždy dobré znamení.

Dokonce i do chalvy. Této arabské pochoutce, která má gelovou konzistenci, a ani tady jsem jí nepřišla na chuť, je věnována vstupní hala velké kryté tržnice. Na obrazovce uprostřed místnosti běží video, na němž lze vidět ve smyčce ukázku, jak se chalva dělá. Před ní stojí obří mísa, ve které se sladkost připravuje.

Vstupujeme do obří haly, kde nakupují i místní, a to je vždy dobré znamení. Je tu snad všechno: stříbrné šperky, ománské dýky, káva, ovoce, zelenina, ryby i starožitnosti v druhém patře. Po východu z tržnice se dostaneme na plácek, který figuruje na spoustě instagramových účtů. Fotogenická tržnice s hliněnými amforami je poměrně rušným turistickým místem.

Pevnost Nazvá

Uličkou nahoru dojdeme k náměstíčku, kde se nachází kavárna a další tržiště. To vše u pevnosti, která je prý nejnavštěvovanější národní památkou. Pevnost Nazvá – ano, jmenuje se stejně jako město – byla vybudována v roce 1668, ale vznikla na základech, jež byly položeny už ve 12. století.

Fotogenická tržnice s hliněnými amforami je poměrně rušným turistickým místem Nazvá.

Výhled z kavárny Athar

V areálu pevnosti, která bývala sídlem úřadu imámů, probíhají ukázky místních lidových řemesel. Za vstup chtějí 5 rijálů (asi 300 korun) pro dospělého a děti nad šest let platí 3 rijály (180 korun). Turisté na fórech často píšou, že nedoporučují toto místo navštívit ve velkých vedrech.

Unaveni si sedáme do kavárny, z níž máme hezký výhled na pevnost. Kavárna Athar dělá růžové latté, co voní po růžích. Ochutnáváme i šafránové latté. Šafrán a mléko je zajímavá kombinace, přičemž slovem „zajímavá“ mám spíše na mysli, že to chutná dost podivně.

Úrodné hory

Po kávě je v plánu cesta do hor severně od Nazvá. Zkušený průvodce a řidič v jedné osobě seká ostré zatáčky jednu za druhou a bílá toyota stoupá do výšky více než 2 000 metrů nad mořem. Zastavíme se jen na kontrolu u brány před vjezdem. Úřady chtějí mít přehled, kolik lidí do hor jezdí, a nikoho bez čtyřkolky tam nepustí.

Nahoře zastavujeme u vyhlídky, ze které je vidět údolí Zelené hory. V době naší návštěvy ovšem moc zeleně nepůsobí. Tu a tam je nějaký keř, ale jinak vidíme spíš kamení.

Zelená jsou až terasovitá pole v dálce. Místní je obdělávají pomocí propracovaného zavlažovacího systému. Granátová jablka, meruňky, ořechy nebo i damašské růže, které jsme viděli v Nazvá, pochází právě z této oblasti. Zdejší výhledy údajně připomínají cestovatelům obrazy z jemenských hor.

Zelená terasovitá pole v dálce obdělávají místní s pomocí propracovaného zavlažovacího systému.

V polovině minulého století se tu vedla takzvaná Džebelachdarská válka. Oblast byla plná horských kmenů, jejichž vůdce Sulejman bin Himjár al Nabhání, který si nechal říkat „král Zelených hor“, válčil mezi léty 1955 až 1959 s pomocí Saudské Arábie proti tehdejšímu ománskému sultánovi.

Dnes se tu svádí boj maximálně proti spáleným brzdám cestou z hory dolů. Každých pár set metrů stojí u silnice modrý barel s vodou. I brzdy našeho auta měly co dělat, trochu je v autě cítíme, ale sjezd z hor zvládneme.

V dálce vpravo je vidět starobylá opuštěná vesnice Birkat Al Mawz.

Naší poslední zastávkou je rozsáhlý háj datlových palem. Nejdřív jím projíždíme, pak nás Asad vyveze na kopec, ze kterého vidíme celý les palem. V dálce je vidět starobylá opuštěná vesnice Birkat Al Mawz, což v překladu znamená „banánový bazén“. Dříve tu totiž byly místo datlových palem banánovníky.

Zelená hora opravdu tak zelená nebyla, ale palmový les v údolí působí v kontrastu kamenitých svahů hor osvěžujícím dojmem. Omán rozhodně není jen vyprahlá země a na jaře dokonce voní po růžích.