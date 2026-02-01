Zimní olympijské hry jsou bezesporu sportovní událostí roku. Vedle toho ale můžou posloužit jako dokonalá záminka nejen k návštěvě hor, ale i řady krásných měst – a dopřát si můžete taky spoustu gastronomických i kulturních potěšení. Milán, Cortina, Verona, Livigno a další, třeba i méně známá alpská zákoutí se během her propojí v jedinečnou mozaiku zážitků. Ráno na svahu, odpoledne u olympijského závodu, večer v galerii nebo v historickém městě. Stačí si jen vybrat, kam zasadíte první dílek.
Val di Fiemme má jedinečnou výhodu – olympijské dění tu bude probíhat v souladu s běžným zimním turistickým provozem.