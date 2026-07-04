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KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace
Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Jak jsme jezdili do Jugoslávie. Cesta k moři, které už dneska mladí neuvěří
Přeji dnešním mladým lidem, že mohou jet prakticky kdykoli a kamkoli. Naše generace to měla mnohem a mnohem složitější. Když někomu mladému vyprávím o našich cestách do Jugoslávie, tak jen nevěřícně...
Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Parádní zatopené lomy v Česku. Na těchto místech se božsky vykoupete
Jen těžko budete hledat příjemnější koupání v přírodě. Zatopené lomy mají čistou vodu, zajímavé prostředí a úplně jinou atmosféru než umělá koupaliště s tobogány. Kde hledat nejkrásnější zatopené...
Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny
Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje...
Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Žádné resorty ani přímé lety. V neznámém kanárském ráji mají jediný semafor
Každý den v podvečer, když slunce zapadá za obzor přeplněného jižního pobřeží Tenerife, vyplouvá z tichého přístavu nenápadný trajekt. Na palubě veze jen hrstku zahraničních turistů. Loď po dobu dvou...
Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli řícení
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku skalního řícení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Nejvyšší kostelní věž a krásné podzemí. Vydejte se do Plzně, nejen kvůli pivu
Plzeň není jen městem piva. Nabízí nejvyšší kostelní věž v Česku, rozsáhlé historické podzemí, oceňovanou prohlídku pivovaru i atrakce pro rodiny s dětmi. Vydejte se do západočeské metropole, kde se...
Z kanceláře do přírody? 8 kroků k první dovolené v obytňáku beze stresu
Láká vás výměna každodenního tlaku na výkon v kanceláři za absolutní svobodu, praskání ohně a probuzení s výhledem na horské štíty nebo mořský příboj? Přinášíme praktického průvodce v osmi krocích,...
KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace
Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Rozhledny jsou jeho životní styl, navštívil už stovky. Rekord mám deset za den, říká
Většina lidí plánuje výlet podle známých památek, Jakub Sládek z Plzně vybírá cíle podle rozhleden. Za posledních šest let jich navštívil kolem tří stovek v Česku i zahraničí. Na většinu cest vyráží...
Prodej bytu 1+kk, 20,09 m2, Plzeň, Skupova
Skupova, Plzeň - Doudlevce
2 890 000 Kč
Kolik stojí léto na Lipně? Tipy, jak ušetřit za ubytování, dopravu i vstupenky
Plánování letní dovolené v Česku často doprovází diskuse o cenách služeb. Zejména o takzvaném jihočeském moři koluje řada mýtů, podle kterých se pobyt na břehu největší české vodní plochy finančně...
Podělte se o svou dovolenou. Pošlete nám fotografie z cest a vyhrajte knihu
Každá dovolená skrývá jedinečné příběhy, neopakovatelné zážitky a místa, na která se nezapomíná. Ať už se letos chystáte objevovat krásy Česka, zdolávat horské vrcholy v Evropě nebo se vydat na druhý...