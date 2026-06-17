Region, který dnes známe pod názvem Okcitánie, není příliš starý, vznikl sloučením oblastí Languedoc Roussillon a Midi Pyrénées teprve před deseti lety, ovšem svůj název dostal podle historického území, na jehož „půdě“ se nachází.
Původní Okcitánie však byla rozlehlejší, rozkládala se od Biskajského zálivu na západě až po Lví na východě a zabírala i celé Monako a část Španělska a Itálie. Dnes je trochu osekaná, neztratila ale nic ze svého půvabu.
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Dokonale namíchaný turistický koktejl. Okcitánii jsem projela autem
Je to kraj, kde se zrodili trubadúři, kraj s městy překypujícími pamětihodnostmi, kraj posetý krásnými hrady a bohem zapomenutými vesničkami, kde jako by se zastavil čas, kraj s rozmanitou přírodou, která voní po levanduli, bylinách, olivových hájích a mořském vánku. Je to zkrátka region, který umí chytit za srdce a už nepustit.
Vesmír a kousek středověku
Středobodem Okcitánie je Toulouse, jedno z největších francouzských měst a také významné středisko leteckého a kosmického průmyslu. A věřte, nebo ne, i tato stránka města stojí za prozkoumání – třeba ve vědeckém centru Cité de l’espace, kde se díky interaktivním výstavám lze ponořit do tajemství vesmíru.
Tím hlavním lákadlem jsou historické památky. Protože jsou postavené převážně z terakotových cihel, říká se Toulouse růžové město.
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Francie, na kterou se nezapomíná. Okcitánie je nádherná a zkrocená divoška
Nechte se okouzlit krásou majestátního Kapitolu s rozlehlým náměstím, vznešené baziliky svatého Saturnina, která je největším románským kostelem ve Francii, či gotického Jakobínského kláštera s ostatky svatého Tomáše Akvinského, vychutnejte si procházky po nábřeží řeky Garonny a kolem říčních kanálů.
Najděte si ale čas i na výlet do okolí. Nabízí se třeba biskupské město Albi s katedrálou, papežským palácem i starobylým mostem nebo Conques patřící k nejkrásnějším vesnicím Francie, kde si budete připadat, jako kdybyste zabloudili do časů středověku.
Z „francouzského Říma“ k moři
Mezi další okcitánské perly patří města Nîmes a Narbonne. Leží na území, kde se kdysi prostírala římská provincie. Prvnímu z nich se dokonce přezdívá francouzský Řím, vedle původně románské katedrály a barokního parku má totiž spoustu starověkých památek, od pozůstatků opevnění a antického vodovodu přes chrámy až po amfiteátr.
Jen kousek od Nîmes se navíc nachází jeden opravdový skvost – Pont du Gard, 49 metrů vysoký a 275 metrů dlouhý akvadukt z 1. století před naším letopočtem.
V Narbonne zase můžete obdivovat vzácně zachovalý úsek římské silnice Via Domitia nebo archeologickou lokalitu Clos de la Lombarde, kde jsou k vidění zbytky antických domů, obchodů a lázní.
I tady jsou ale samozřejmě „novější“ pamětihodnosti, třeba majestátní gotická konkatedrála svatých Justa a Pastora, která zůstala nedostavěná, na kráse jí to ale neubírá, nebo arcibiskupský palác ze 12. až 14. století stojící hned vedle. Mimochodem, z Narbonne to máte kousek na pobřeží Lvího zálivu, kde jsou moc pěkné pláže.
Pohádkově krásné hrady
Pověstnou třešničkou na okcitánském dortu jsou katarské hrady. Kataři neboli Albigenští (podle už zmiňovaného města Albi, které bývalo centrem jejich hnutí) byla středověká náboženská odnož. Její členové sami sebe nazývali pravými křesťany a tím se zprotivili církvi, která kvůli nim dokonce zřídila papežskou inkvizici.
Před pronásledováním se skrývali v Pyrenejích – nejprve v opevněných městech, jakým je třeba dodnes obdivované Carcassonne, později si stavěli pevnosti a hrady. Další taková sídla pak vznikala po potlačení katarského hnutí na obranu před jeho opětovným propuknutím.
Do dnešních dnů se tato sídla dochovala v podobě zřícenin a ruin, i tak ale rozhodně stojí za návštěvu. Vyniká mezi nimi tzv. pět synů carcassonnských, hrady Aguilar, Puilaurens, Peyrepertuse, Quéribus a Termes.
Všechny se nacházejí v okolí Carcassonne, všechny na kopci s trošku obtížnějším přístupem, když k nim ale vystoupáte, za odměnu dostanete naprosto famózní výhled do širého okolí.
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Článek vznikl pro časopis Tina.