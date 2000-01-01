náhledy
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže naprosto vyniknout. Byť i mrazivá Kanada či Finsko se můžou pochlubit zajímavými rekordy.
Autor: arzy, Creative Commons
Začneme hned nepřekvapivým favoritem, Ojmjakonem. Průměrná teplota v lednu: minus 46 stupňů Celsia, absolutní minimum: minus 67,7 stupně. Sídlo se 450 obyvateli je zkrátka jedním z nejchladnějších trvale obydlených míst na Zemi, držitelem rekordu, o který nikdo teplomilný usilovat nechce.
Autor: Profimedia.cz
Pokud se počítáte k pamětníkům, kteří se učili, že v Ojmjakonu bylo i víc než sedmdesát pod nulou, vězte, že jde o rekord neoficiální, z roku 1926. Nebyla to ale přímo naměřená hodnota, jen dodatečně odvozená akademikem Sergejem Obrucevem. Pastevci sobů tehdy teploty neměřili.
Autor: Profimedia.cz
Deljankir v Sachanské republice si ruská federace vydržuje nejspíš jen proto, aby efektivně zaplnila žebříček nejmrazivějších sídel světa. Jiný důvod existence vsi se třemi stálými obyvateli se hledá těžko. Lednový průměr teplot tu činí šestačtyřicet v mínusu, rekord pak šestašedesát pod nulou.
Autor: Profimedia.cz
Měřeno vzdušnou čarou je to z Verchojansku blíž do New Yorku než do Moskvy. Přičlenění tomuto sídlu s 1 200 obyvateli ale nehrozí. Průměrná teplota v lednu se tu blíží sedmačtyřiceti pod nulou a naměřené extrémy sahají ještě o osmnáct stupňů hlouběji.
Autor: Slobozhansky, Creative Commons
Odhrnovat chodníky? S tím v ruském Tomtoru čas neztrácejí. Místo toho ve zmrzlých jeskyních budují tunely pro pěší. Při průměrné lednové teplotě šestačtyřicet stupňů pod nulou je to navýsost praktické. V extrému pak mohou teploty klesnout až k minus 65 stupňům Celsia.
Autor: Profimedia.cz
V třísettisícovém Jakutsku, tedy městě o velikosti Ostravy, nyní panuje velmi příjemných osmatřicet stupňů pod nulou. Co je na takové sibérii příjemného? Třeba fakt, že rekordní minima se tu pohybují kolem 64,4 stupně Celsia pod nulou.
Autor: SmallSonMarex, Creative Commons
O Batagaj i encyklopedie opatrně píší, že je sídlem „městského typu“. Ne každá vesnice s třemi tisícovkami obyvatel se totiž může pochlubit letištěm a kráterem. Lednový průměr teplot tu činí mrazivých 44 stupňů, naměřená minima se pohybují okolo čtyřiašedesáti pod nulou.
Autor: Profimedia.cz
Šestitisícová Usť-Nera, na soutoku řek Indigirky a Nery, je dnes spíš reliktem průmyslové minulosti než plnohodnotně fungujícím sídlem. A protože leží o 200 kilometrů severněji než Ojmjakon, prezentuje se jako nejmrazivější město Ruska. Byť naměřený extrém tu činí pouhých minus 60 stupňů Celsia.
Autor: Profimedia.cz
S šedesátkami pod nulou se teď musíme rozloučit. Nejvyšší naměřená teplota v Norilsku, nechvalně proslulém svými chemickými provozy, totiž dosáhla „jen“ třiapadesáti stupňů pod nulou. I průměrná teplota v lednu se tu drží kolem minus třicítky.
Autor: Profimedia.cz
S lednovou průměrnou teplotou minus 28 stupňů a potvrzeným extrémem okolo dvaapadesáti stupňů jako by si ani Vorkuta nezasloužila místo mezi ruskými rekordy. Příslovečnou vražednost zdejšího mrazu ale měli možnost po léta zakoušet na vlastní kůži desetitisíce vězňů z gulagu.
Autor: Vyacheslav Bukharov, Creative Commons
Jako po zledovatělé skluzavce se teď přesuneme do Indie. Respektive do pětadvacetitisícového Dras. Říká se o něm, že je branou do Ladakhu. A též že je druhým nejchladnějším městem (po Jakutsku) světa. Naměřené rekordní minimum? Pětačtyřicet v mínusu.
Autor: MurtazaAli1624, Creative Commons
Kanadský Snag v Yukonu tu uvádíme spíš pro pořádek. V roce 1947 tu totiž bylo naměřeno mrazivých minus 63 stupňů Celsia. Severoamerický rekord platí, sídlo tehdy bylo obydlené. Dnes už ne, osada je prázdná. Někdejším obyvatelům se není co divit. Lednový průměr tu ani dnes nestoupá nad minus 30.
Autor: Gareth Sloan, Creative Commons
Pro někoho úplný konec světa, ale pro 440 obyvatel yukonského Faro v Kanadě je to pořád ještě domov. A to i přes to, že tu lednový průměr teplot činí minus 29 stupňů Celsia, a naměřený extrém zahnal rtuť v teploměru na minus 59 stupňů.
Autor: Murray Foubister, Creative Commons
Severozápadní teritoria v Kanadě vás v zimě u srdce příliš nezahřejí. I zdejší správní centrum regionu, dvacetitisícové Yellowknife, prožívá leden v průměrnými teplotami minus 26 stupňů Celsia, v extrémech tu umí naměřit i minus 51.
Autor: SillyBunnies, Creative Commons
Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí… a poštovní služby nic moc. Dvaatřicet tisíc stálých obyvatel (a 80 000 obyvatel v okolí) aljašského Fairbanks se v lednu potýká s průměrnými teplotami okolo minus 23 stupňů a občas i s extrémy okolo minus 54 stupňů Celsia.
Autor: Quintin Soloviev, Creative Commons
Finské Enontekiö je malebnou vesnicí s 1 800 obyvateli. Známé je spíš jako startovní bod výprav do pustin divočiny Puuvrasjoki a Ailakkajärvi. Průměrnou lednovou teplotou minus 16 stupňů údiv nevyvolá. Ale zdejší naměřený rekord, nehezkých minus 52,3 stupňů Celsia, by vás už překvapit mohl.
Autor: Tadeáš Gregor, Creative Commons
Lednový průměr tu činí kolem čtrnácti stupňů pod nulou. Přesto se švédský Jokkmokk dobírá pozornosti.
Autor: Elmar78, Creative Commons
Každou zimu tu probíhá folklorní festival sámského lidu. A obvykle se to protíná s časem, kdy teploměr ukazuje mrazivé třiačtyřicítky. Rekordní je přinejmenším tedy teplota pořádání kulturní akce.
Autor: Profimedia.cz
Finsko má vůbec sklony k relativně nevysokým průměrům. V Kittilä má lednová zima obvykle charakter patnáctistupňových mrazů. Není to málo, ale nic vražedného. Tu a tam tu ale teploty klesnou až k padesátce pod nulou. A to už pak dojem nevyspraví ani výhledy na polární záři.
Autor: Oleg Krivolapov, Creative Commons
Ani Norsko nestojí stranou. Karasjok je navíc až nechvalně proslulý tím, že tu má pokles teploty z průměru do extrémů velmi rychlý průběh. Usínat tedy můžete, zatímco za oknem je těch „v lednu normálních“ minus šestnáct, ale procitnout můžete do rána s minus 51 stupni.
Autor: Astrid Carlsen (WMNO), Creative Commons
Jestli mají v norském Kautokeino letní kino? Možné to je, ale v zimě určitě v provozu nebude. Jednak proto, že tu v sezoně napadne 165 centimetrů sněhu, a rovněž proto, že se tamní průměrná teplota v lednu kolem minus patnácti umí tu a tam přehoupnout k mrazivé padesátce.
Autor: Lars Engerengen, Creative Commons