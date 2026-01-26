Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Radomír Dohnal
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže naprosto vyniknout. Byť i mrazivá Kanada či Finsko se můžou pochlubit zajímavými rekordy.
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A... Začneme hned nepřekvapivým favoritem, Ojmjakonem. Průměrná teplota v lednu:... Pokud se počítáte k pamětníkům, kteří se učili, že v Ojmjakonu bylo i víc než... Deljankir v Sachanské republice si ruská federace vydržuje nejspíš jen proto,... Měřeno vzdušnou čarou je to z Verchojansku blíž do New Yorku než do Moskvy.... Odhrnovat chodníky? S tím v ruském Tomtoru čas neztrácejí. Místo toho ve... V třísettisícovém Jakutsku, tedy městě o velikosti Ostravy, nyní panuje velmi... O Batagaj i encyklopedie opatrně píší, že je sídlem „městského typu“. Ne každá... Šestitisícová Usť-Nera, na soutoku řek Indigirky a Nery, je dnes spíš reliktem... S šedesátkami pod nulou se teď musíme rozloučit. Nejvyšší naměřená teplota v... S lednovou průměrnou teplotou minus 28 stupňů a potvrzeným extrémem okolo... Jako po zledovatělé skluzavce se teď přesuneme do Indie. Respektive do...

Příliš i na Rusko? Kamčatku zavalily masy sněhu, vyřádila se i AI

