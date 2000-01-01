náhledy
V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní úkaz, který přitahuje tisíce fotografů i návštěvníků z celého světa. Vodopád Horsetail Falls se během několika krátkých večerů promění v iluzi proudící lávy, když na něj při západu slunce dopadne světlo pod přesně daným úhlem.
Sluneční paprsky se odrážejí od padající vody a vytvářejí intenzivní oranžovo-červené zbarvení připomínající ohnivý vodopád, známý jako „firefall“.
Je nutný dostatečný průtok vody z tajícího sněhu, jasná obloha bez mraků na západním horizontu a správná poloha slunce v druhé polovině února.
Správa parku kvůli velkému zájmu pravidelně omezuje přístup do některých oblastí a řídí dopravu, aby ochránila přírodu i bezpečnost návštěvníků.
Ti se každoročně snaží zachytit okamžik, kdy se vodopád na skalní stěně El Capitan rozzáří teplými odstíny zapadajícího slunce.
